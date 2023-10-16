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المستشار الألماني يزور إسرائيل

10/16/2023 9:34:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن المستشار الألماني أولاف شولتز سيصل غدا الثلاثاء إلى إسرائيل.

وتأتي زيارة شولتز بينما أعلنت ألمانيا تضامنها مع إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى وقررت حظر أنشطة حركة حماس على أراضيها.


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