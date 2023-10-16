المستشار الألماني يزور إسرائيل

المستشار الألماني يزور إسرائيل
التاريخ
10/16/2023 9:34:30 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن المستشار الألماني أولاف شولتز سيصل غدا الثلاثاء إلى إسرائيل.
وتأتي زيارة شولتز بينما أعلنت ألمانيا تضامنها مع إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى وقررت حظر أنشطة حركة حماس على أراضيها.
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