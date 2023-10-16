باكستان تدعو الأمم المتحدة إلى التحرك لفتح ممرات آمنة ورفع الحصار عن غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
إسلام آباد/PNN- دعا رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، لفتح ممرات آمنة وغير مقيدة لنقل إمدادات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة، مؤكداً أن استهداف إسرائيل للمدنيين يتعارض مع جميع الأعراف الإنسانية ويشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
وأشار إلى أن وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، سيحضر اجتماعاً طارئاً للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة يوم الأربعاء القادم، منوهاً إلى أن باكستان تنسق بشكل وثيق مع منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيها بشأن الوضع المتدهور في غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في غزة والضفة إلى 2808، والمصابين إلى 10950.
وأوضحت الصحة في بيان صحفي مقتضب، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700، وفي الضفة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
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