باكستان تدعو الأمم المتحدة إلى التحرك لفتح ممرات آمنة ورفع الحصار عن غزة

MENAFN - Palestine News Network ) إسلام آباد/PNN- دعا رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، لفتح ممرات آمنة وغير مقيدة لنقل إمدادات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة، مؤكداً أن استهداف إسرائيل للمدنيين يتعارض مع جميع الأعراف الإنسانية ويشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، سيحضر اجتماعاً طارئاً للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة يوم الأربعاء القادم، منوهاً إلى أن باكستان تنسق بشكل وثيق مع منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيها بشأن الوضع المتدهور في غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في غزة والضفة إلى 2808، والمصابين إلى 10950.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي مقتضب، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700، وفي الضفة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.



