بتوجيهات م.العمري شركة كهرباء محافظة القدس تواصل إغاثة أهلنا الغزيين في مناطق امتيازها

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN /قدمت الشركة اليوم عدد من 'المراوح الهوائية' لمقرات مكوث إخواننا العمال في امتياز أريحا والأغوار، بهدف تحسين ظروف اقامتهم، والمساهمة في جهود اغاثتهم.

وأوضح مدير فرع الشركة في أريحا والأغوار م. مجدي الحرباوي، إنه وبالتعاون مع القائم بأعمال محافظ محافظة أريحا والأغوار السيدة يسرى السويطي وبالتنسيق مع مدير جهاز المخابرات في المحافظة العميد محمد الزيتاوي 'أبو إبراهيم'، فقد تقرر تقديم مجموعة من المراوح الهوائية للتخفيف من أجواء المدينة الحارة نسبياً في اماكن اقامتهم.

يأتي ذلك في سياق استمرار تقديم الشركة المقدسية كل ما يلزم لأهالينا من قطاع غزة، والذين قدّمت الشركة لهم في وقتٍ سابق ملابس ومستلزمات عناية في رام الله، حيث توزّع الغزيين في أماكن متفرقة من الضفة بعد ترحيلهم من أماكن عملهم في إسرائيل مع بداية الأحداث الراهنة.