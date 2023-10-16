بتوجيهات م.العمري شركة كهرباء محافظة القدس تواصل إغاثة أهلنا الغزيين في مناطق امتيازها

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN /
قدمت الشركة اليوم عدد من 'المراوح الهوائية' لمقرات مكوث إخواننا العمال في امتياز أريحا والأغوار، بهدف تحسين ظروف اقامتهم، والمساهمة في جهود اغاثتهم.
وأوضح مدير فرع الشركة في أريحا والأغوار م. مجدي الحرباوي، إنه وبالتعاون مع القائم بأعمال محافظ محافظة أريحا والأغوار السيدة يسرى السويطي وبالتنسيق مع مدير جهاز المخابرات في المحافظة العميد محمد الزيتاوي 'أبو إبراهيم'، فقد تقرر تقديم مجموعة من المراوح الهوائية للتخفيف من أجواء المدينة الحارة نسبياً في اماكن اقامتهم.
يأتي ذلك في سياق استمرار تقديم الشركة المقدسية كل ما يلزم لأهالينا من قطاع غزة، والذين قدّمت الشركة لهم في وقتٍ سابق ملابس ومستلزمات عناية في رام الله، حيث توزّع الغزيين في أماكن متفرقة من الضفة بعد ترحيلهم من أماكن عملهم في إسرائيل مع بداية الأحداث الراهنة.
MENAFN16102023000205011050ID1107250399
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.