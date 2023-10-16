بلينكن يعود إلى إسرائيل بعد جولة ومباحثات في دول عربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إلى تل أبيب، في ثاني زيارة له إلى إسرائيل منذ بدء التصعيد في غزة، بعد جولة عربية.
وبعد أربعة أيام من زيارة تضامن إلى تل أبيب، يعود بلينكن للقاء المسؤولين الإسرائيليين، في ظل تحضيرات واسعة تقوم بها إسرائيل لعملية برية في غزة.
وتأتي عودة بلينكن في ظل تقارير تفيد أن الرئيس الأميركي جو بايدن يدرس دعوة تلقاها لزيارة إسرائيل لإظهار المزيد من التضامن، بعدما أكد مرارا خلال الأيام الماضية المساندة الأمريكية الراسخة لإسرائيل وتزويدها بدعم عسكري إضافي.
وقال الوزير الأميركي للصحافيين في القاهرة الأحد "أريد فرصة لأشاركهم كل ما سمعته، وتعلمته، على مدى الأيام الماضية خلال زيارة الشركاء الآخرين، والتحدث مع حلفائنا وأصدقائنا الإسرائيليين بشأن سبل المضي قدما".
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