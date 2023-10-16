بلينكن يعود إلى إسرائيل بعد جولة ومباحثات في دول عربية

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إلى تل أبيب، في ثاني زيارة له إلى إسرائيل منذ بدء التصعيد في غزة، بعد جولة عربية.

وبعد أربعة أيام من زيارة تضامن إلى تل أبيب، يعود بلينكن للقاء المسؤولين الإسرائيليين، في ظل تحضيرات واسعة تقوم بها إسرائيل لعملية برية في غزة.

وتأتي عودة بلينكن في ظل تقارير تفيد أن الرئيس الأميركي جو بايدن يدرس دعوة تلقاها لزيارة إسرائيل لإظهار المزيد من التضامن، بعدما أكد مرارا خلال الأيام الماضية المساندة الأمريكية الراسخة لإسرائيل وتزويدها بدعم عسكري إضافي.

وقال الوزير الأميركي للصحافيين في القاهرة الأحد "أريد فرصة لأشاركهم كل ما سمعته، وتعلمته، على مدى الأيام الماضية خلال زيارة الشركاء الآخرين، والتحدث مع حلفائنا وأصدقائنا الإسرائيليين بشأن سبل المضي قدما".



