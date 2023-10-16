بن غفير يطالب نتنياهو بطرح أي تسهيلات تتعلق بغزة على الكابينيت

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- طالب وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بطرح أي إجراء يتعلق بقطاع غزة المحاصر، لمناقشة الكابينيت الإسرائيلي الموسع.

ويقصد بن غفير في "التسهيلات" إجراءات مثل إعادة تزويد قطاع غزة بالمياه أو فتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يتعرض لحرب تهجير دامية.

يأتي ذلك وسط تقارير عن "هدنة" في جنوب قطاع غزة وفتح معبر رفح لـ"خروج المواطنين الأجانب وإدخال مساعدات إنسانية"، الأمر الذي نفاه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مشددا على أنه "لا توجد وقف إطلاق نار حاليا ومساعدات إنسانية في غزة مقابل إخراج الأجانب".



