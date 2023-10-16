بن غفير يطالب نتنياهو بطرح أي تسهيلات تتعلق بغزة على الكابينيت

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- طالب وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بطرح أي إجراء يتعلق بقطاع غزة المحاصر، لمناقشة الكابينيت الإسرائيلي الموسع.
ويقصد بن غفير في "التسهيلات" إجراءات مثل إعادة تزويد قطاع غزة بالمياه أو فتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يتعرض لحرب تهجير دامية.
يأتي ذلك وسط تقارير عن "هدنة" في جنوب قطاع غزة وفتح معبر رفح لـ"خروج المواطنين الأجانب وإدخال مساعدات إنسانية"، الأمر الذي نفاه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مشددا على أنه "لا توجد وقف إطلاق نار حاليا ومساعدات إنسانية في غزة مقابل إخراج الأجانب".
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