Monday, 16 October 2023 05:46 GMT

بن غفير يطالب نتنياهو بطرح أي تسهيلات تتعلق بغزة على الكابينيت

10/16/2023 9:34:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- طالب وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بطرح أي إجراء يتعلق بقطاع غزة المحاصر، لمناقشة الكابينيت الإسرائيلي الموسع.

ويقصد بن غفير في "التسهيلات" إجراءات مثل إعادة تزويد قطاع غزة بالمياه أو فتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يتعرض لحرب تهجير دامية.

يأتي ذلك وسط تقارير عن "هدنة" في جنوب قطاع غزة وفتح معبر رفح لـ"خروج المواطنين الأجانب وإدخال مساعدات إنسانية"، الأمر الذي نفاه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مشددا على أنه "لا توجد وقف إطلاق نار حاليا ومساعدات إنسانية في غزة مقابل إخراج الأجانب".


MENAFN16102023000205011050ID1107250397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث