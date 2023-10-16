توقعات بفتح معبر رفح خلال ساعات

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- كشفت مصادر مصرية مطلعة على التحركات الخاصة بوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، مساء الأحد، عن تحركات طارئة لفتح معبر رفح خلال الساعات المقبلة.

وقال مصدر مصري، في تصريح إن هناك تعليمات صدرت لإدارة المعبر في الجانب المصري بالاستعداد والجاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت خلال الساعات المقبلة، لافتا إلى أن تلك التعليمات جاءت في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة، وقبيل عودته إلى تل أبيب للقاء المسؤولين الإسرائيليين هناك والتباحث معهم حول نتائج جولته التي شملت مصر والسعودية وقطر.

وأوضح المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن التعليمات الواردة لإدارة المعبر تشير إلى استعدادات واسعة تشمل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومرور حملة الجنسيات الأجنبية بالتزامن مع ذلك.

ومعبر رفح هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة في اتجاه الخارج، ولم يكن بالإمكان للسكان الوصول إلى المعبر منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي إثر عملية "طوفان الأقصى"، بسبب كثافة القصف والمخاطر المترتبة على الاتجاه جنوباً.

عاجل | رويترز عن مكتب نتنياهو: لا اتفاق على هدنة حاليا أو إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة مقابل إخراج الأجانب.



الناطق باسم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة للجزيرة مباشر: لا يوجد تأكيد رسمي بشأن اتفاق لفتح معبر رفح ودخول مساعدات وخروج أجانب من غزة

لم نتلق حتى اللحظة أي اتصالات أو تأكيدات من الجانب المصري بشأن فتح معبر رفح اليوم

