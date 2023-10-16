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جيش الاحتلال يفعّل خطة لإخلاء 28 بلدة قرب الحدود اللبنانية

10/16/2023 9:34:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي وهيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الجيش الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن تفعيل خطة لإخلاء سكان 28 بلدة“إسرائيلية” في المنطقة تصل إلى كيلومترين من الحدود الشمالية مع لبنان

وقد تمت المصادقة على تنفيذ الخطة من قبل وزير الجيش يوآف غالانت، وقد أبلغت القيادة الشمالية بالفعل رؤساء المجالس المعنية.

وبحسب وزارة الجيش فإن البلدات المشمولة في خطة الإخلاء هي: ريجر، وديشون، وكفار يوفال، ومرغليوت، وميتولا، وأفيفيم، ودوب، ومعيان باروخ، وبرعام، ومنارة، ويفتاح، وملكيا، ومشغاف عام، وياراون، ودفنا، وعرب العرامشةا، وشلومي، وناتوا، ويعارا، وشتولا، وماتات، وزرعيت، وشوميرا، وبتسات، أدميت، وروش هنكارا، وكفار جلعادي وحنيتا.


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