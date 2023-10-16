جيش الاحتلال يفعّل خطة لإخلاء 28 بلدة قرب الحدود اللبنانية

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي وهيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الجيش الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن تفعيل خطة لإخلاء سكان 28 بلدة“إسرائيلية” في المنطقة تصل إلى كيلومترين من الحدود الشمالية مع لبنان
وقد تمت المصادقة على تنفيذ الخطة من قبل وزير الجيش يوآف غالانت، وقد أبلغت القيادة الشمالية بالفعل رؤساء المجالس المعنية.
وبحسب وزارة الجيش فإن البلدات المشمولة في خطة الإخلاء هي: ريجر، وديشون، وكفار يوفال، ومرغليوت، وميتولا، وأفيفيم، ودوب، ومعيان باروخ، وبرعام، ومنارة، ويفتاح، وملكيا، ومشغاف عام، وياراون، ودفنا، وعرب العرامشةا، وشلومي، وناتوا، ويعارا، وشتولا، وماتات، وزرعيت، وشوميرا، وبتسات، أدميت، وروش هنكارا، وكفار جلعادي وحنيتا.
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