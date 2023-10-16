رياضيون عرب وأجانب يعلنون دعمهم للشعب الفلسطيني

MENAFN - Palestine News Network ) عواصم/PNN- أعلن عدد كبير من نجوم الرياضة وخاصة كرة القدم من كافة جنسيات دول العالم تعاطفهم ودعمهم لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ 8 أيام مخلفا آلاف الضحايا المدنيين.

ونشر النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي الحائز على جائزة الكرة الذهبية 2022 تغريدة على منصة "إكس"، لاقت أكثر من 8 ملايين مشاهدة في أقل من ساعة.

وكتب بنزيمة: "كل صلاتنا لسكان غزة، الذين أصبحوا مرة أخرى ضحايا القصف الظالم، الذي لا يترك طفلا أو امرأة".

ووجه لاعب نادي برشلونة، الفرنسي جول كوندي رسالة إلى متابعيه عبر "ستوري إنستجرام" كتب فيها: "خذ الوقت الكافي لقراءة الرسائل والاستماع إلى مقاطع الفيديو بأكملها قبل الرد وإصدار أحكام متسرعة، فهذا مهم جداً. شكراً".

وجاءت رسالة كوندي مرفقة بكلمات لشخص أميركي اسمه شان كينج يتابعه نحو 4 ملايين على إنستجرام.

وكتب شان رسالة طويلة كان عنوانها "ملاحظة مهمة حول سبب تغطيتي لفلسطين بالطريقة التي أقوم بها" قال فيها، "أنا رفيق الشعب الفلسطيني. ومناضل ضد الفصل العنصري والإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني".

ونشر لاعب المنتخب الجزائري، رياض محرز، صورة له من مباراة منتخب بلاده مع الرأس الأخضر وكان حاملا علم فلسطين رفقة اثنين من زملائه وعلق عليها "نحن نريد السلام".

كما عبر نجوم المنتخب المغربي لكرة القدم "أسود الأطلس" حكيم زياش، ونصير مزراوي وسفيان بوفال وزكريا أبو خلال وعبد الحميد الصابري، عن تضامنهم مع فلسطين وقطاع غزة.

جاء ذلك من خلال منشورات على حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي، أبدوا فيها دعمهم لغزة ورفضهم للقصف الإسرائيلي، وفق رصد مراسل الأناضول.

وكتب المصري أحمد حسن "كوكا"، لاعب نادي بينديك التركي، رسالة مطولة على منصة "إكس" باللغة الإنجليزية، جاء فيها: "انتقلت إلى أوروبا منذ 11 عاما، ولهذا السبب إنّ لدي متابعين وأصدقاء من غير العرب. لذا فإن هذا المنشور وقصصي التي أشاركها عن فلسطين، مخصّصة لكم".

وقال: "أعتقد أنه إذا كان لديك قطعة صغيرة جدا من القلب، فسوف تشعر بالحزن الشديد والمُحطّم بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام. لذلك، أتمنى عندما تكون في موقع اتخاذ القرار أو تجد نفسك في محادثة حول هذا الأمر، أن تعرف الحقيقة".

وفي حسابه على "إنستجرام" عبّر النجم الأردني موسى التعمري لاعب مونبلييه الفرنسي عن تضامنه مع فلسطين قائلا "رسالتي دعم لفلسطين وأهلها للمرة الثانية في أسبوع، ليكون إلى جانب اللاعبين والرياضيين الذين عبروا عن رأيهم وتضامنوا مع فلسطين خلال الحرب الحالية".

وطلب النيوزيلندي سوني بيل وليامز أحد أبرز نجوم رياضة الرغبي، من متابعيه على منصة إكس "الصلاة من أجل غزة".

ودعم أسطورة كرة السلة الأمريكية راي ألين فلسطين عبر حسابه على إنستغرام حيث أعاد نشر مقطع فيديو يوضح كذب الإعلام الأمريكي حول حقيقة ما يحصل في قطاع غزة.

ونشر بطل الملاكمة الأولمبي البريطاني أمير خان، رسالة عبر حسابه على "إكس" قائلا "عندما تعرضت أوكرانيا لهجوم من روسيا مؤخرا، سافرت شخصيا إلى بولندا لدعم اللاجئين الأوكرانيين المشردين بفعل الحرب، لقد تحدث الكثير من الناس عن هذه الفظائع، لكن بينما يراقب العالم ما يحدث في فلسطين، أرى الكثير من زملائي وأصدقائي صامتين... لماذا؟".".

وأعلن بطل كمال الأجسام المصري رامي السبيعي الملقب ببيغ رامي، والمتوج بلقب مستر أولمبيا في عامي 2020 و2021، تضامنه مع غزة والقضية الفلسطينية بمنشور تحت عنوان "غزة العزة وفلسطين الأبية" عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

وكتب النجم الألماني ونادي ريال مدريد السابق لكرة القدم، مسعود أوزيل، على حسابه عبر منصة إكس قائلا: "الصلاة من أجل الإنسانية، الصلاة من أجل السلام والأبرياء، وخاصة الأطفال، فهم يفقدون حياتهم في الحرب على كلا الجانبين.. إنه أمر مفجع للغاية ومحزن".

وكان الدولي المصري محمد النني قد غير صورة البروفايل الشخصي له على مواقع التواصل الاجتماعي بإزالة صورته ووضع صورة للمسجد الأقصى يرفرف فوقها علم فلسطين، في تعبير عن تضامنه ودعمه للقضية الفلسطينية ورفضه العدوان على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، ما أدى إلى مقتل 2670 فلسطينيا، وإصابة 9600 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

فيما أسفرت العملية التي أطلقتها "حماس" تحت اسم عملية "طوفان الأقصى" عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة 3715 وأسر ما يزيد عن 150 آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

الأناضول

