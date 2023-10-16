طوفان الأقصى في يومها العاشر.. 1400 قتيل إسرائيلي وأسر أكثر من 155

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي إبلاغ 155 عائلة بأن "أبناءها مختطفون في قطاع غزة" ونشر اسمي جنديين إضافيين قتلا منذ بدء المواجهات، ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 293 ضابطا وجنديا.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني إنه "تم إبلاغ 155 عائلة بأن أبناءها مختطفون في قطاع غزة".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن 2670 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 9600.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأصيب 3500 آخرين، فيما أسرت“حماس” ما لا يقل عن 155 إسرائيليا حسب الجيش الإسرائيلي.

وذكر أن الجنديين اللذين قتلا هما الملازم أميتي تسفي جرانوت (24 عاما) والرقيب دانيال راشد (19 عاما)، مبينا أن جرانوت هو قائد فريق في الكتيبة 75 من كتيبة ساعر من الجولان، وقتل أمس بنيران مضادة للدبابات بالقرب من موقع نوريت الاستيطاني في الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان، وراشد (19 عاما) هو مقاتل في الكتيبة 13 في لواء جولاني قتل خلال الحرب.

بدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن مقتل ثلاثة ضباط شرطة آخرين، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

حصيلة قتلى جيش الاحتلال ترتفع إلى 293

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، أن السلطات حصلت حتى الآن على جثث 936 مواطنا ومقيما وشرطيا وعاملا أجنبيا، الذين قُتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة. وأضافت أنه تم التعرف على هوية 615 جثة. والعدد الرسمي للجنود الإسرائيليين القتلى في الحرب الحالية هو 293. كذلك أبلغت السلطات 155 عائلة بأسر أبنائها ونقلهم إلى قطاع غزة.

جيش الاحتلال يخلي 28 مستوطنة على الحدود مع لبنان

بعد تنفيذ حزب الله عدة هجمات من جنوب لبنان، أصدرت إسرائيل أوامرها بإخلاء مستوطنات على مسافة تصل إلى كيلومترين من منطقة الحدود.

وقال مكتب وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين، إن القرار يشمل 28 مستوطنة على الحدود الشمالية. وسوف يتم نقل السكان إلى أماكن آمنة على نفقة الدولة، وسوف يتم إيواؤهم في دور ضيافة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بالفعل عن منطقة محظورة لمسافة أربعة كيلومترات في المنطقة الحدودية أمس الأحد.

فرنسا: نقدم معلومات استخباراتية لإسرائيل

أكد وزيرالجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن فرنسا تقدم "معلومات استخبارية" لإسرائيل.

وقال لوكورنو في مقابلة مع مجموعة "إيبرا" الصحافية نُشرت مساء الأحد، "المعلومات الاستخبارية المقدمة لإسرائيل تأتي في إطار الشراكة المعتادة بين بلدينا".

وأضاف "لدينا خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب، ولدى استخباراتنا وسائل وأجهزة استشعار فعالة بشكل خاص".

وأكدت باريس السبت أنه لم يُطلب منها تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، وأن المشاركة في العمليات العسكرية "غير واردة" بالنسبة لها.