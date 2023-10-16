طوفان الأقصى في يومها العاشر.. 1400 قتيل إسرائيلي وأسر أكثر من 155

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- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي إبلاغ 155 عائلة بأن "أبناءها مختطفون في قطاع غزة" ونشر اسمي جنديين إضافيين قتلا منذ بدء المواجهات، ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 293 ضابطا وجنديا.
وقال الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني إنه "تم إبلاغ 155 عائلة بأن أبناءها مختطفون في قطاع غزة".
ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن 2670 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 9600.
أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأصيب 3500 آخرين، فيما أسرت“حماس” ما لا يقل عن 155 إسرائيليا حسب الجيش الإسرائيلي.
وذكر أن الجنديين اللذين قتلا هما الملازم أميتي تسفي جرانوت (24 عاما) والرقيب دانيال راشد (19 عاما)، مبينا أن جرانوت هو قائد فريق في الكتيبة 75 من كتيبة ساعر من الجولان، وقتل أمس بنيران مضادة للدبابات بالقرب من موقع نوريت الاستيطاني في الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان، وراشد (19 عاما) هو مقاتل في الكتيبة 13 في لواء جولاني قتل خلال الحرب.
بدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن مقتل ثلاثة ضباط شرطة آخرين، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.
حصيلة قتلى جيش الاحتلال ترتفع إلى 293
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، أن السلطات حصلت حتى الآن على جثث 936 مواطنا ومقيما وشرطيا وعاملا أجنبيا، الذين قُتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة. وأضافت أنه تم التعرف على هوية 615 جثة. والعدد الرسمي للجنود الإسرائيليين القتلى في الحرب الحالية هو 293. كذلك أبلغت السلطات 155 عائلة بأسر أبنائها ونقلهم إلى قطاع غزة.
جيش الاحتلال يخلي 28 مستوطنة على الحدود مع لبنان
بعد تنفيذ حزب الله عدة هجمات من جنوب لبنان، أصدرت إسرائيل أوامرها بإخلاء مستوطنات على مسافة تصل إلى كيلومترين من منطقة الحدود.
وقال مكتب وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين، إن القرار يشمل 28 مستوطنة على الحدود الشمالية. وسوف يتم نقل السكان إلى أماكن آمنة على نفقة الدولة، وسوف يتم إيواؤهم في دور ضيافة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بالفعل عن منطقة محظورة لمسافة أربعة كيلومترات في المنطقة الحدودية أمس الأحد.
فرنسا: نقدم معلومات استخباراتية لإسرائيل
أكد وزيرالجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن فرنسا تقدم "معلومات استخبارية" لإسرائيل.
وقال لوكورنو في مقابلة مع مجموعة "إيبرا" الصحافية نُشرت مساء الأحد، "المعلومات الاستخبارية المقدمة لإسرائيل تأتي في إطار الشراكة المعتادة بين بلدينا".
وأضاف "لدينا خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب، ولدى استخباراتنا وسائل وأجهزة استشعار فعالة بشكل خاص".
وأكدت باريس السبت أنه لم يُطلب منها تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، وأن المشاركة في العمليات العسكرية "غير واردة" بالنسبة لها.
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