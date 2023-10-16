غنيم: تزويد إسرائيل قطاع غزة بالمياه افتراء وغير صحيح

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- نفى رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، ما تردد عن قيام إسرائيل بتزويد قطاع غزة بالمياه، معتبرا أن ما قيل بشأن ذلك هو "افتراء وغير صحيح".

وقال غنيم في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء (شينخوا) "حتى لو ضخت إسرائيل المياه فلن تتمكن سلطة المياه الفلسطينية من تزويدها للسكان بسبب انقطاع التيار الكهربائي المطلوب لضخها في صنابير ومضخات المياه".

وكان غنيم قد قال في بيان صحفي إن ما تبقى من مصادر المياه في قطاع غزة "لا يكفي لتأمين 15 لترا للفرد، وهو الحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية للبقاء على قيد الحياة".

وأضاف غنيم أن استمرار توقف أنظمة تزويد المياه في القطاع يهدد حياة السكان، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية بشكل عاجل لطواقم سلطة المياه الفنية لتتمكن من تشغيل المنشآت وتأمين المياه للمواطنين.

وتأتي تصريحات المسؤول الفلسطيني ردا على وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي صرح اليوم بأن إسرائيل ستعيد إمدادات المياه إلى أجزاء من جنوب قطاع غزة بموجب اتفاق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتحدث كاتس في تغريدة على موقع ((أكس)) اليوم عن قرار بفتح المياه لجنوب قطاع غزة بموجب اتفاق بين نتنياهو وبايدن.

وقال الوزير الإسرائيلي إن هذا القرار "سيؤدي لدفع المدنيين لجنوب القطاع، ويساهم في تشديد الحصار الشامل على غزة لناحية الكهرباء والماء والوقود".

وأضاف كاتس الذي يشغل منصب عضو المجلس السياسي الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية أن من شأن هذه الخطوة أن تساهم في القضاء على حماس، قائلا "ستسهل على الجيش الإسرائيلي العمل والقضاء على البنية التحتية لحماس".

وتفرض إسرائيل حصاراً شاملاً على غزة يتضمن إغلاق المعابر كافة وقطع الإمدادات الكهربائية والمياه والغذاء والطاقة عن القطاع منذ شنت حركة حماس هجومًا واسعا وغير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

وردا على ذلك، أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس، ومازال الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته العسكرية على مختلف المناطق في قطاع غزة، ما تسبب في مقتل 2670 فلسطينيا وإصابة 9600 آخرين.