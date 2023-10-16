غنيم: تزويد إسرائيل قطاع غزة بالمياه افتراء وغير صحيح

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- نفى رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، ما تردد عن قيام إسرائيل بتزويد قطاع غزة بالمياه، معتبرا أن ما قيل بشأن ذلك هو "افتراء وغير صحيح".
وقال غنيم في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء (شينخوا) "حتى لو ضخت إسرائيل المياه فلن تتمكن سلطة المياه الفلسطينية من تزويدها للسكان بسبب انقطاع التيار الكهربائي المطلوب لضخها في صنابير ومضخات المياه".
وكان غنيم قد قال في بيان صحفي إن ما تبقى من مصادر المياه في قطاع غزة "لا يكفي لتأمين 15 لترا للفرد، وهو الحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية للبقاء على قيد الحياة".
وأضاف غنيم أن استمرار توقف أنظمة تزويد المياه في القطاع يهدد حياة السكان، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية بشكل عاجل لطواقم سلطة المياه الفنية لتتمكن من تشغيل المنشآت وتأمين المياه للمواطنين.
وتأتي تصريحات المسؤول الفلسطيني ردا على وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي صرح اليوم بأن إسرائيل ستعيد إمدادات المياه إلى أجزاء من جنوب قطاع غزة بموجب اتفاق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتحدث كاتس في تغريدة على موقع ((أكس)) اليوم عن قرار بفتح المياه لجنوب قطاع غزة بموجب اتفاق بين نتنياهو وبايدن.
وقال الوزير الإسرائيلي إن هذا القرار "سيؤدي لدفع المدنيين لجنوب القطاع، ويساهم في تشديد الحصار الشامل على غزة لناحية الكهرباء والماء والوقود".
وأضاف كاتس الذي يشغل منصب عضو المجلس السياسي الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية أن من شأن هذه الخطوة أن تساهم في القضاء على حماس، قائلا "ستسهل على الجيش الإسرائيلي العمل والقضاء على البنية التحتية لحماس".
وتفرض إسرائيل حصاراً شاملاً على غزة يتضمن إغلاق المعابر كافة وقطع الإمدادات الكهربائية والمياه والغذاء والطاقة عن القطاع منذ شنت حركة حماس هجومًا واسعا وغير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.
وردا على ذلك، أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس، ومازال الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته العسكرية على مختلف المناطق في قطاع غزة، ما تسبب في مقتل 2670 فلسطينيا وإصابة 9600 آخرين.
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