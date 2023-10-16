وزير الطاقة الإسرائيلي: أرفض تخفيف الحصار وإدخال مساعدات إنسانية لغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- شدد وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أيد الاتفاق بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، جو بادين، بتزويد جنوب قطاع غزة بالمياه لأن ذلك "يخدم المصالح الإسرائيلية".
وشدد كاتس على أنه "تخفيف الحصار وإدخال البضائع إلى غزة لأسباب إنسانية. التزامنا هو لأهالي القتلى والمختطفين، وليس للقتلة في حماس ومن يدعموهم" على حد تعبيره.
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