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وزير الطاقة الإسرائيلي: أرفض تخفيف الحصار وإدخال مساعدات إنسانية لغزة

10/16/2023 9:34:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- شدد وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أيد الاتفاق بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، جو بادين، بتزويد جنوب قطاع غزة بالمياه لأن ذلك "يخدم المصالح الإسرائيلية".

وشدد كاتس على أنه "تخفيف الحصار وإدخال البضائع إلى غزة لأسباب إنسانية. التزامنا هو لأهالي القتلى والمختطفين، وليس للقتلة في حماس ومن يدعموهم" على حد تعبيره.


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