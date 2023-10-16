Monday, 16 October 2023 05:44 GMT

كيربي: محادثات مع مصر لفتح معبر رفح

10/16/2023 9:29:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، ان محادثات البيت الابيض مع مصر مستمرة لفتح معبر رفح بطريقة تحمي مصالح الأمن القومي المصري.

واضاف : بوابة رفح لا تزال مغلقة والوزير بلينكن يواصل جهوده في المنطقة سعيا لفتحها.

واردف
: واشنطن ما زالت تؤمن بحل الدولتين.

MENAFN16102023000151011027ID1107250317

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث