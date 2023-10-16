كيربي: محادثات مع مصر لفتح معبر رفح
التاريخ
10/16/2023 9:29:04 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، ان محادثات البيت الابيض مع مصر مستمرة لفتح معبر رفح بطريقة تحمي مصالح الأمن القومي المصري.
واضاف : بوابة رفح لا تزال مغلقة والوزير بلينكن يواصل جهوده في المنطقة سعيا لفتحها.
واردف
: واشنطن ما زالت تؤمن بحل الدولتين.
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