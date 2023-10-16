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لافي مساعداً لمدرب النادي الفيصلي

10/16/2023 9:29:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي اليوم الإثنين التعاقد مع الكابتن خالد لافي ليكون مساعداً للمدرب ضمن الجهاز الفني للفريق الأول.

وجاء القرار بناء
على تنسيب المدير الفني الكابتن أحمد هايل.

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