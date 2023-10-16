لافي مساعداً لمدرب النادي الفيصلي
التاريخ
10/16/2023 9:29:04 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي اليوم الإثنين التعاقد مع الكابتن خالد لافي ليكون مساعداً للمدرب ضمن الجهاز الفني للفريق الأول.
وجاء القرار بناء
على تنسيب المدير الفني الكابتن أحمد هايل.
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