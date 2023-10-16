الفرسان.. الثامنة تزين قلعة البطولات.. الأسرة الرياضية تحتفي مع الجوكر بإصداره العشرين



احتفت الأسرة الرياضية في إمارة دبي، أخيراً، بالمؤرخ الرياضي المعروف محمد الجوكر، في مجلسه العامر (كانت أيام) الذي قدم الجديد للمكتبة الرياضية الإماراتية، بإصداره الذي يحمل اسم «الفرسان.. الثامنة تزين قلعة البطولات»، والذي أهداه إلى نادي شباب الأهلي دبي، تقديراً لإنجاز الفريق الأول لكرة القدم، بعد حصوله على لقب دوري المحترفين في الموسم الماضي 2022-2023.

واستضاف مجلس بو سلطان نخبة الرياضيين من أصحاب التجربة والعطاء في الأندية الرياضية، حيث أشادوا جميعهم بالجهود الرائعة للمؤلف، ودوره في سرد وتوثيق المراحل المختلفة لرياضة الإمارات، ليس في نادي شباب الأهلي دبي فقط، ولكن من خلال إبرازه لحقب ومراحل مهمة في تاريخ الحركة الرياضية، حيث يشكل هذا الكتاب الإصدار رقم 20 في مسيرته الإعلامية.

وعبر الحضور عن فرحتهم بهذا الإصدار التاريخي، بعد استلامهم نسخة من الكتاب تحمل إهداء المؤلف وممهورة بتوقيعه؛ تقديراً منه لعطاء هؤلاء الرجال، ودورهم المؤثر في الحركة الرياضية بالدولة، وذلك خلال هذه الجلسة الاستثنائية التي جمعت هذه النخبة المتفردة من الرياضيين، لتتحول الجلسة إلى برلمان رياضي مصغر في حضرة مجلس (كانت أيام).

حضر هذا اللقاء الجميل كل من الحاج خميس سالم، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الوصل، ومحمد صفر، الإعلامي المخضرم صاحب التجربة الطويلة في العمل الإداري والفني، ونجم النجوم وأحد أفذاذ النادي الأهلي أحمد عيسى أول قائد لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، ود. عبدالله ناصر و‏عبدالله سالم القطبين الوصلاويين الكبيرين، ونجم المنتخب والأهلي سابقاً محمد مطر غراب، وعبيد مبارك الرجل الفني صاحب العلاقات الواسعة مع كبار المدربين، ويوسف الملا الحكم الدولي رئيس اتحاد الكرة الطائرة السابق، والدكتور أحمد سعد الشريف رئيس جمعية الرياضيين الإماراتية.

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