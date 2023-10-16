الهيئة العامة للرياضة تنظم النسخة الأولى من منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية نوفمبر المقبل

تنظم الهيئة العامة للرياضة النسخة الأولى من "منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية" تحت شعار "الرياضة وجودة الحياة"، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل.

ويركز المنتدى على بحث ومعالجة القضايا الرئيسية في مجال الرياضة المجتمعية محلياً وإقليمياً، ويسلط الضوء على محاور عدة مثل التعاون والابتكار، وبناء القدرات والذكاء الاصطناعي، والأبحاث التطبيقية المتعلقة بتعزيز ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع.

وعلى هامش المنتدى، تنظم الهيئة العامة للرياضة معرضاً رياضياً مجتمعياً لعرض أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المستخدمة في تمكين استدامة الرياضة المجتمعية.

وتتضمن أجندة المنتدى حلقات نقاشية وجلسات حوارية تتناول المستجدات العلمية والبحثية، لتحقيق استدامة الرياضة المجتمعية في المنطقة، وسبل التعاون بين الجهات المعنية بالرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتماشى مع توجهات الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وتم الإعلان عن تشكيل فريق عمل للمنتدى برئاسة أحمد العبدولي مدير إدارة الرياضة المجتمعية بالهيئة العامة للرياضة، الذي عقد اجتماعا تنسيقيا بمقر الهيئة في دبي، لاستعراض برنامج المنتدى، وآخر الاستعدادات الخاصة بالتنظيم.

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