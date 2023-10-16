آمر المنطقة الأمنية درنة يشيد بجهود الإمارات الإنسانية في ليبيا

أشاد سعادة الفريق (عبدالباسط ابو غريس) آمر المنطقة العسكرية الأمنية درنة، بالجهود الاغاثية والإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ليبيا وبصفة خاصة دعم المتضررين من إعصار دانيال والذي ضرب مدينة درنة الليبية 10 سبتمبر الماضي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها اليوم إلى مقر تمركز الفريق الإماراتي في مدينة درنة يرافقه عدد من القيادات العسكرية في درنة. وكان في استقباله قائد فريق الإغاثة في ليبيا.

وناقش الطرفان الأوضاع الحالية في درنة وآثار الإعصار.

وأعرب آمر المنطقة العسكرية الأمنية درنة عن شكره للفريق الإماراتي الذي يضم متخصصين في جميع المجالات من فرق البحث والإنقاذ (طائرات البحث والانقاذ وفرق الإنقاذ البحري) وفريق تحديد هوية ضحايا الكوارث وفريق طائرات بدون طيار (الدرونز) ودوريات المستجيب الأول، والـ k9 والمزودين بأحدث المركبات والمعدات والطائرات ووسائل البحث والإنقاذ والتقنيات المتقدمة.





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