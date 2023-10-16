828 مليون شخص على مستوى العالم يعانون الجوع الشديد

دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» القطاعين العام والخاص لزيادة التركيز على الاستثمارات في نظم الأغذية الزراعية لجعلها أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة وقدرة على الثبات وذلك للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشير التقديرات الأخيرة الصادرة عن ائتلاف الغذاء واستخدام الأراضي إلى أن تحويل النظم الغذائية من أجل الحفاظ على صحة الإنسان والاقتصاد والكوكب يتطلب مبلغاً إضافياً يتراوح بين 300 و350 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل. وفي البلدان النامية، يحتاج المزارعون والمصنعون وغيرهم من الجهات الفاعلة في أنظمة الأغذية الزراعية إلى المساعدة على الوصول إلى الموارد والخدمات المالية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة على الثبات في مواجهة الصدمات العالمية.

وعلى مستوى العالم، يعاني 828 مليون شخص الجوع الشديد، كما أن أكثر من 250 مليون شخص في 58 دولة وإقليماً على شفا المجاعة. وفي منطقة الشرق الأدنى وشمالي أفريقيا، تفرض التأثيرات المتشابكة للنمو السكاني، والقيود الشديدة على القدرة الإنتاجية، والعبء الثلاثي لسوء التغذية، ضغوطاً غير مسبوقة على نظم الأغذية الزراعية الحالية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العجز التجاري الغذائي في هذه المنطقة ثم يتسبب بعواقب بيئية واجتماعية واقتصادية خطرة.

وقال شو دونيو المدير العام للمنظمة: «لا توجد استثمارات كافية في نظم الأغذية الزراعية سواء من القطاعين العام أو الخاص. وعلى الرغم من المستويات الضخمة من الإنفاق في القطاع العام، فإن القليل جداً من هذه الاستثمارات موجه نحو الإنتاج والاستدامة وعلينا أن نفكر في تغيير أهداف آليات الدعم المالي هذه ودعم الاستثمارات في تحويل نظم الأغذية الزراعية».

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار في نظم الأغذية الزراعية الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ضمن منتدى الاستثمار العالمي 2023. ويسلط منتدى الاستثمار الضوء على الحاجة الملحة إلى جذب استثمارات من القطاعين العام والخاص متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، لتحويل نظم الأغذية الزراعية من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل.

ويعد خلق نظم أغذية زراعية مستدامة أمراً ضرورياً لحل مشكلة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والفقر وفقدان التنوع البيئي والتغير المناخي ولا يمكن خلق هذه النظم إلا بقيام الحكومات والقطاع الخاص بزيادة الاستثمارات وتوجيهها بشكل مجدٍ.

وقال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمالي أفريقيا: «إن منطقة الشرق الأدنى وشمالي أفريقيا معرضة بشكل خاص للعديد من العوامل الخارجية مثل التأثيرات السلبية للتغير المناخي، والأزمات والنزاعات الطويلة، والكوارث الطبيعية، وأنماط الاستهلاك سريعة التغير، إضافة إلى استنزاف موارد الأراضي والمياه، ولذلك، فإن أفضل طريقة لإدارة أمننا الغذائي الاستثمار في تحويل أنظمة الأغذية الزراعية وإعادة توظيف النفقات العامة الحالية».

وقال أحمد مختار، كبير الاقتصاديين في المنظمة: «يمكن للاستثمار في نظم الأغذية الزراعية الاستفادة من العديد من مجالات العمل في سلاسل القيمة الغذائية والتأثير فيها بشكل إيجابي مثل تشكيل السياسات الحكومية والمؤسسية، وتسهيل التمويل الزراعي، وزيادة الشمول، والحد من فقد الأغذية وهدرها، وخلق فرص العمل».

ويولي منتدى الاستثمار في أنظمة الأغذية الزراعية ضرورة الاستثمار في التقنيات والابتكارات القوية اهتماماً خاصاً. وأكد المنتدى أن الحلول المبتكرة والتكنولوجيات القادرة على الثبات يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات المستدامة لمعالجة تغير المناخ، مع ضمان إمكان الحفاظ على سبل العيش والأمن الغذائي أو حتى تحسينهما للإسهام في القضاء على الجوع والفقر.

وفي المنتدى، تم تسليط الضوء أيضاً على الدور بالغ الأهمية لاستثمارات القطاع الخاص في إحداث التغييرات التحويلية في نظم الأغذية الزراعية. وجرى التأكيد على قدرة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على الإسهام في الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والتنمية الريفية عبر نماذج الأعمال والتقنيات والشراكات المبتكرة.

ويشارك في المنتدى عدد من أصحاب المصلحة الرئيسين ومن بينهم المستثمرون وأصحاب المشروعات الزراعية وصانعو السياسات والخبراء بهدف تعزيز المناقشات الهادفة، وتحديد الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ لزيادة الاستثمارات في تحويل نظم الأغذية الزراعية. ومن المقرر أن يستمر المنتدى حتى 20 أكتوبر من سنة 2023.

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