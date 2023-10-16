حصن الاتحاد.. رسالة سلام وفخر في حب الوطن

يــشكل الــعرض الــعسكري "حــصن الاتــحاد" الــذي تــقام نــسخته الــتاســعة فـي الـعاصـمة أبـوظـبي رسـالـة سـلام وفخـر فـي حـب الـوطـن والـذود عـن ثـراه وذلـك مـن خـلال أحـد أهم العروض الحية للقدرات المتميزة والاحترافية لمنتسبي قواتنا المسلحة.

ويشهـــد الـــعرض الـــعسكري مـــتعدد الـــقوات "حـــصن الاتـــحاد" تـــطورا كـــبيرا مـــنذ إطـــلاقـــه نـــسخته الأولـــى فــي عــام 2017 والــتي بــدأت مــن الــعاصــمة أبــوظــبي لــيشكل الــيوم واحــد ا مــن أهــم الــعروض الــعسكريــة فــي الإمـــــارات والـــــذي يجســـــد اســـــتعدادات وجـــــاهـــــزيـــــة قـــــواتـــــنا المســـلحة وامـتلاكها أحدث الــقدرات والـــــتقنيات العسكرية المتطورة.

ويســلط "حــصن الاتــحاد" الــذي تــنظمه وزارة الــدفــاع بــالــتعاون مــع شــركــائــها مــن المــؤســسات والــجهات الــحكومــية والاتــحاديــة عــلى الــدور الــمهم الــذي تــقوم بــه قــواتــنا المســلحة المــدربــة تــدريــباً عــالــياً فــي حــفظ أمــن الوطن والمواطن والمقيمين على أرض الإمارات.

ويــعكس "حــصن الاتــحاد" خــبرات الــقوات المســلحة وجــاهــزيــتها ومــعنويــاتــها وقــدراتــها الــعالــية ومــهنيتها الــشامــلة عــبر عــدة ســيناريــوهــات مــتضمنة عــمليات مــختلفة، لتســليط الــضوء عــلى الــتنسيق والــتعاون الــوثــيق الذي تمارسه القوات المسلحة والقوى الأمنية عند التعامل مع التهديدات الأمنية.

ويقدم الـــعرض الـعسكري أداء تـكتيكيا رفـــيعا يـــعكس مســـتوى الـــلياقـــة الـبدنـــية والـــذهـــنية المـــتقدم لأفـــراد وأطـــقم ووحـــدات الـــقوات المســـلحة ومـــا تـــقوم بـــه مـــن أدوار وطـــنية ســـامـــية ومـــا تـــقدمـــه مـــن صـــور مشـــرفـــة فـــي ميادين البذل والفداء وصون مسيرة التقدم والرخاء بما يكفل أمن وسعادة كل من يعيش على أرضها.

كما يستعرض "حصن الاتحاد" الكفاءة القتالية العالية للعنصر النسائي الإماراتي الذي يشارك في العرض العسكري من خلال مجموعة من المجندات من فريق التدخل السريع النسائي إضافة إلى دور مجندات حرس الرئاسة في التصدي للعناصر الإرهابية والأدوار المختلفة التي تؤديها ابنة الإمارات إلى جانب أخيها الرجل في خدمة الوطن.

ويتجلى خـلال الـــعرض الـــعسكري الـــقدرات الـــعالـــية لـــصنوف قـــواتـــنا المســـلحة الـــباســـلة الـــتي أبـــدى فـــيها أبـــطالـــنا الـــبواســـل قـــدرات عـــالـــية مـــن المـــهارات الـــعسكريـــة الـــتي تـــعكس المســـتوى الـــرفـــيع والـــتنسيق فـــيما بـــين الـوحـدات الـعسكريـة وجـاهـزيـتها الـقصوى لـدعـم الأمـن الـوطـني ومـعنويـاتـها الـعالـية لـلتصدي لأي أطـماع قـد تهدد الاستقرار وفق أعلى معايير التسليح التقني والتدريب والكفاءة.

ويشهـد الـعرض الـعسكري "حـصن الاتـحاد" حشـد كـبير مـن أبـناء الـوطـن والجـمهور عـلى مسـتوى الـدولـة، فخـراً واعـتزازاً بـالـقدرات والمـهارات الاحـترافـية لمـختلف أفـرع ووحـدات الـقوات المسـلحة فـي مـكافـحة الإرهـاب والــتصدي لشــتى المــخاطــر والتهــديــدات ومــا يتحــلى بــه أفــرادهــا مــن كــفاءة واقــتدار فــي تــنفيذ جــميع المــهام المنوطة بهم بكل شجاعة وتفان وخبرات ميدانية مع تنسيق عال وتعاون تام بين الوحدات المشاركة.

وتدعو وزارة الدفاع متمثلة بقيادة حرس الرئاسة الجمهور لحضور ومشاهدة العرض العسكري حصن الاتحاد9 الذي ينطلق يوم الأحد الموافق الخامس من نوفمبر 2023 في جزيرة ياس بأبوظبي ويتسع لأكثر من 24 ألف شخص إضافة إلى الاستمتاع بالقرية الترفيهية العائلية التي تنطلق فعاليتها بدءًا من السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

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