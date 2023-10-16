“اتحاد الجامعات” ينظم بطولة كرة الطاولة للطالبات بمنطقة الباحة غداً

(MENAFN
- Asdaf News)
الباحة – أصداف نيوز:
تستضيف جامعة الباحة غداً بطولة كرة الطاولة (للطالبات) ضمن مسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للموسم الرابع, وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري.
ويشارك في البطولة 17 فريقًا من الجامعات السعودية، وتعد فرصة للطالبات للمشاركة في المسابقات والبطولات المحليّة و العالمية، وذلك من خلال صقل المواهب وتنمية المهارات.
وتسعى جامعة الباحة، إلى تأهيل الطالبات للمشاركة في جميع البطولات الرياضية تحت مظلة اتحاد الجامعات السعودية، كما تحرص على توفير سبل الدعم لمثل هذه البطولات.–واس
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