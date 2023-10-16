محمية الإمام تركي تختتم مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

الرياض – أصداف نيوز:

اختتمت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي أقيم بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم بالعاصمة الرياض تحت شعار“عراقة.. حضارة” خلال الفترة 5-14 أكتوبر 2023م.

وركزت مشاركة المحمية في المعرض على التوعية بمفاهيم الحفاظ على البيئة لضمان حماية المواطن الطبيعية للكائنات الفطرية والغطاء النباتي وما يحمله من أهمية للتوازن البيئي ونشر ثقافة الصيد المستدام ودور المحمية كوجهة متميزة للسياحة البيئية.

وقدمت المحمية فرصة لزوار المعرض للتعرف على طيور الحبارى النادرة ونماذج حية من نباتات المحمية مع التوعية بالضوابط والمحاذير البيئية وما تصدره المحمية من تصاريح للأنشطة المختلفة تفعيلاً لمبادئ الاستدامة.

وأبرزت المحمية أنشطة وبرامج السياحة البيئية وعرضت رزنامة الفترة المقبلة الحافلة بالفعاليات مثل الموسم الثالث لشتاء درب زبيدة ومزاد الإبل وأنشطة التخييم.

وسلطت الهيئة الضوء على دور محمية الشمال في نشر ثقافة الصيد المستدام والاحتفاء بتراث هواية الصيد بالطرق التقليدية وارتباطها الوثيق بالقيم الأصيلة وثقافة المجتمع المحلي. وقد شهد جناح محمية الشمال تفاعلاً ملحوظاً من الزوار الذين أبدى العديد منهم اهتماماً بالتسجيل من خلال شاشات تفاعلية لحجز باقات الصيد والتخييم في الموسم الثاني للمحمية هذا العام.

ونظمت محمية الشمال للصيد المستدام مسابقة للزوار شهدت إقبالاً جماهيرياً واسعاً وكانت جوائزها ثلاثة صقور مهداة من الهيئة لمحبي المقناص، وذلك في إطار التوعية بأهمية معايير الاستدامة البيئية أثناء ممارسة هواية الصيد التراثية.

وعرضت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عبر شاشة عملاقة في جناحها لقطات مصورة تظهر جمال الطبيعة الخلابة في المحمية وما تزخر به من مواقع تاريخية وتنوع أحيائي ونباتي، كما أتاحت عبر شاشات تفاعلية استكشاف أبرز المعالم وأهم المناطق المختلفة في المحمية وما تضمه من بيئات تتنوع بين السهول والأودية والمرتفعات والجبال.

وشهد جناح الهيئة ردود فعل إيجابية وحضوراً كبيراً من زوار المعرض واهتماماً بالتعرف على المحمية ومختلف أنشطتها، مع تقدير كبير من الجمهور الزائر من مختلف أنحاء لعالم لجهود المحمية في حماية البيئة الطبيعية والتنوع الأحيائي.