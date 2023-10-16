طيران ناس أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للعام التاسع على التوالي

الرياض – أصداف نيوز:

توّج طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، بجائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2023، ليزيد من عدد مرات فوزه بالجائزة المرموقة في صناعة الطيران إلى 9 مرات متتالية منذ عام 2015.

وتسلم طيران ناس الجائزة خلال حفل أقيم في دبي يوم 15 أكتوبر، بحضور كبار المسؤولين والخبراء من قطاعي السفر والسياحة.

وتحتفي جوائز السفر العالمية، التي تأسست في عام 1993، بالتميز في جميع القطاعات الرئيسية في صناعات السفر والسياحة والضيافة، وأصبحت اليوم معترفا بها على مستوى العالم باعتبارها العلامة الكبرى على التميز في الصناعة. ويتم إعلان الجوائز بعد عملية تصويت على مدى شهور بمشاركة العاملين في الصناعة والمسافرين.

وأضاف” يأتي هذا التتويج بعد حصول طيران ناس على المركز الرابع كأفضل طيران اقتصادي في العالم محافظاً على صدارته كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2023 للمرة السادسة على التوالي، وفق منظمة سكاي تراكس العالمية التي تعد المرجع الرئيسي لقياس أداء شركات الطيران عالميا ، وان هذا الفوز العالمي يزيد مسؤوليتنا ويشحذ همتنا للمضي قدما في تنفيذ خطة النمو والتوسع التي أطلقناها العام الماضي، بما يعزز قدراتنا على المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني الهادفة لربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030)).

وفي وقت سابق هذا العام، صنفت منظمة سكاي تراكس العالمية طيران ناس كرابع أفضل طيران اقتصادي في العالم، ومنحته جائزة أفضل طيران اقتصادي بالشرق الأوسط لعام 2023، للمرة السادسة على التوالي. كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة“أبيكس” APEX غير الربحية، التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث شمل التقييم 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي.

ومع موافقة مجلس الإدارة على زيادة طلبيات الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة بما يجعل طيرن ناس أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، يلتزم طيران ناس بمواصلة توسيع شبكته، وفقاً لاستراتيجية النمو والتوسع التي أطلقها أوائل العام الماضي تحت شعار“نربط العالم بالمملكة”، ولتلبية الطلب المتزايد من المسافرين الباحثين عن تجربة سفر سلسة وبأسعار مناسبة وذات قيمة عالية.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.