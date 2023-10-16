تحليل سوق العملات عن سامر حسن محلل أسواق وعضو قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com

(MENAFN
- Your Mind Media ) 16أكتوبر 2023
شهد سوق العملات الرقمية مكاسب قوية صباح اليوم. حيث بلغت البيتكوين أعلى مستوياتها منذ أسبوع وذلك مع وصولها لمستوى 27995 دولاراً عند حوالي الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت غرينيتش. في ذات الوقت أيضاً بلغت الايثريوم مستوى 1588 دولاراً وهو الأعلى منذ أسبوع.
فيما تأتي هذه المكاسب مع ترقب الأسواق لجملة من القرارات التي ستصدر من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فيما يتعلق بالبت بطلبات إطلاق الصناديق المتداولة للبيتكوين الفورية. اليوم، ننتظر القرار بشأن صندوق Bitwise Bitcoin ETP Trust. أما غداً فنترقب البت في طلبات إطلاق خمسة صناديق أخرى.
مع هذا الترقب، تنتظر الأسواق الخطوة التالية من الهيئة بعد إعادة النظر في قرار تحويل Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)إلى صندوق متداول للبيتكوين الفورية وذلك بعد رفضها سابقاً وحكم المحكمة والذي أمر الهيئة بإعادة النظر في قرارها. حيث قد شهدنا الحديث عن عدم نية الهيئة الاستئناف ضد قرار المحكمة بعد انقضاء المدة المحدد سابقة بمقدار 45 يوماً وبالتالي عدم عرقلة إطلاق أول صندوق متداول فوري للبيتكوين في الأسواق الأمريكية.
في حين من المتوقع أن تقوم الهيئة بتأجيل البت في تلك الطلبات إلى يناير من العام القادم.
ومع هذا الحديث، فقد شهدنا تقلص الخصم من قيمة صافي الأصول لدى GBTCإلى أقل مستوى منذ العام 2021 وذلك بالقرب من 15%. فيما يعكس هذا الانخفاض في قيمة الخصم المزيد من المعنويات الإيجابية لدى المستثمرين والتفاؤل بإمكانية إطلاق الصندوق قريباً.
قد يشكل هذا الاطلاق المرتقب لصناديق البيتكوين مرحلة جديدة لسوق العملات المشفرة والبيتكوين تحديداً. حيث سيؤدي ذلك إلى حيازات قد تكون ضخمة من البيتكوين من قبل تلك الصناديق. علاوة على ذلك، فقد يعكس ذلك المزيد من الثقة من جانب المستثمرين المؤسسين في تكنولوجيا العملات المشفرة.
لكن في المقابل، فإن استمرار ضعف الثقة عموماً في هذا القطاع مع استمرار المخاوف التنظيمية القائمة قد يحول دون تحقيق المكاسب المستدامة وطويلة الأجل سواء للبيتكوين أم لباقي العملات المشفرة.
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