مكتب بلومبرغ في دبي يحطم رقماً قياسياً في كتاب جينيس بنشاطه في شهر التوعية بمرض السرطان

(MENAFN
- Weber Shandwick) 13 أكتوبر، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – أعلنت بلومبرغ عن علامة فارقة اليوم بتسجيلها في كتاب جينيس للأرقام القياسية في فئة عدد شرائط التوعية بمرض السرطان من إنتاج فريق خلال ساعة.
وشهدت المبادرة التي سجلت رقماً قياسياً جديداً، وانعقدت في أبراج الإمارات الجميرا، مشاركة 81 موظفاً من بلومبرغ دبي، حيث اجتمعوا لصناعة عدد هائل من شرائط التوعية بمرض السرطان بلغ 5,471 خلال ساعة واحدة، متجاوزين بذلك الرقم القياسي العالمي السابق البالغ 2828 شريطاً.
ويؤكد هذا الحدث، الذي يتزامن مع شهر التوعية بمرض السرطان، التزام بلومبرغ التوعية بمختلف أنواع السرطان بين موظفيها وعائلاتهم ومجتمعاتهم.
وبهذه المناسبة، قال جيوسيبي نيتي، مسؤول بلومبرغ الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يعد تسجيل رقم جديد في كتاب جينيس للأرقام القياسية شهادةً على تفاني وتعاون فريقنا في بلومبرغ. ونفتخر بالمساهمة في التوعية بمرض السرطان، وبإحداث فارق ذي معنى في مجتمعنا".
وسيتم التبرع بكافة الشرائط لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، المنظمة غير الربحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى شركاء مشاريع شركة بلومبرغ الخيرية. وتعكس هذه الشراكة التزام بلومبرغ بدعم المنظمات ذات التأثير الإيجابي الكبير في الصراع ضد مرض السرطان.
من جانبه، قال مانيشا ميهروترا، مسؤول التنوع والإشراك في بلومبرغ أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يعبر إنجازنا اليوم عن التزام بلومبرغ بقضايا التنوع والإشراك والمسؤولية الاجتماعية. فعبر جهودنا الخيرية، نسعى إلى إحداث تغيير إيجابي باقٍ".
ولا يقتصر هذا الإنجاز على تسجيل رقم قياسي جديد في كتاب جينيس، بل يؤكد أيضاً اهتمام بلومبرغ بإحداث تغيير إيجابي في قضايا اجتماعية حساسة ومحورية، مثل التوعية بمرض السرطان ودعم المرضى.
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