مجموعة فينيكس تستعد لطرح عام أولي بارز في سوق أبوظبي للأوراق المالية

(MENAFN
- Q communications) أعلنت مجموعة فينيكس، وهي تكتل تكنولوجي معروفة بحلولها المتطورة في مجال البلوكتشين والعملات المشفرة، عن طرحها العام الأولي (IPO) الوشيك في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).
شارك في تأسيس مجموعة فينيكس، بيجان علي زادهفرد ومناف علي، وهما رائدان متخصصان في مجال البلوكتشين والعملات المشفرة، وأشرف عليها مجلس إدارة يتمتع برؤية يضم في عضويته سعادة السيد/ طارق عبد الرحيم الحوسني (عضو مجلس إدارة العديد من الكيانات الإستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال ايروسبيس لوجستكس ذ.م.م.) و السيدة إلهام القاسم (عضو مجلس إدارة بيانات ومدير مجلس إدارة شركة امانات القابضة (مساهمة عامة)).
سيمثل هذا الإدراج القادم طرحًا أوليًا مهمًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعد مجموعة فينيكس أول كيان مملوك للقطاع الخاص في مجال العملات المشفرة والبلوكتشين في الشرق الأوسط يتم إدراجه في سوق الأوراق المالية .
وضمن سياق مناقشة الاكتتاب العام المقبل، قال المؤسسان لمجموعة فينيكس، بيجان علي زادهفرد، الرئيس التنفيذي للمجموعة ومناف علي، العضو المنتدب للمجموعة: " انطلقت رحلتنا من قلب أبوظبيبرؤية تتطلع دائما إلى ما وراء الحدود والآفاق. واليوم ونحن نقف على أعتاب هذا الإنجاز الهام، فإننا لا نعلن فقط عن نيتنا في طرح الاكتتاب العام ا بل نشارك التزامنا بمستقبل لا تعرف فيه التكنولوجيا حدودًا. لن يكون الاكتتاب العام الوشيك بمثابة شهادة على إنجازاتنا الماضية فحسب، بل سيكون إشارة واضحة لطموحاتنا. نحن نتصور عالماً تلمس فيه حلولنا الرقمية المتجذرة في روح أبوظبي المبتكرة حياة كل عمل ومجتمع في أنحاء المعمورة. هدفنا هو أن نكون قادرين على المساعدة في إنشاء اقتصاد عالمي أكثر مرونة وشمولاً وتنوعًا، وهذا الاكتتاب العام هو مجرد خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.
وأضافوا أيضًا: "إن الإعلان عن الاكتتاب العام المخطط له هو لحظة محورية بالنسبة لمجموعة فينيكس، وهي خطوة مهمة تتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وكان هدفنا دائمًا هو دعم الابتكار والمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي في المشهد التكنولوجي العالمي. ويتيح هذا الإعلان االبارز للمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين الفرصة للمشاركة في تحويل هذه الرؤية الأيقونية إلى حقيقة”.
مع قدرة إجمالية مركبة تبلغ 725 ميجاوات في الإمارات العربية المتحدة وعمان والولايات المتحدة وكندا ودول رابطة الدول المستقلة، تتخصص مجموعة فينيكس في مجموعة من الخدمات، بدءًا من الحوسبة عالية الأداء وحتى العملات المشفرة والتعدين السحابي واستضافة مراكز البيانات وتداول العملات المشفرة ومنتجات ومعدات تعدين العملات المشفرة.
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