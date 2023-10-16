سمانا للتطوير العقاري راعياً جديداً للنصر

(MENAFN
- Media4pr)
وقع نادي النصر اتفاقية رعاية للفريق الأول لكرة القدم مع مجموعة سمانا للتطوير العقاري
جرت مراسم التوقيع خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في مقر نادي النصر ،بحضور السادة منصور الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار ،السيد حسن إبراهيم الموسوي عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار ،والسيدة نورة الجسمي عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر للإستثمار ،و السيد عمران فاروق الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري .
تحدث سعادة منصور الفلاسي رئيس مجلس شركة نادي النصر للاستثمار في المؤتمر معرباً عن سعادته بتوقيع الإتفاقية حيث قال :"يسعدني توقيع هذه الإتفاقية التي تؤكد أننا على الطريق الصحيح ،وان مكانة وهوية نادي النصر التجارية اصبحت جاذبة و محفزة للشركات للاستثمار المتبادل معها ،ونحن نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة مع شركائنا ،و فخورون بهذه الرعاية ".
وتابع "هدفنا هو تحقيق الاستدامة والإكتفاء الذاتي لنادي النصر،ومد جسور تواصل مع شركائنا ،وإرساء أسس راسخة و قوية لشراكات مستدامة و قوية ذات مدى طويل ،والاتفاقية مع سمانا للتطوير العقاري هي خطوة لتحقيق تصوراتنا المشتركة ،ونتمى لهذه الرعاية كل النجاح ".
بدوره قال السيد عمران فاروق الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري :"شكراً جزيلاً لكم لاستقبالي في نادي النصر ،هذه الاتفاقية تبرز التزامنا برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدعم و تطوير الرياضة ،ونادي النصر هو أقدم الأندية في الإمارات ،ويشرفنا دعم و رعاية الفريق ".
و تابع "هذه الاتفاقية هي بداية ،ونحن نأخذ بعين الاعتبار توسيع آفاق التعاون مع النادي مستقبلاً ".
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