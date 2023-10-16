منصة "الإماراتيين للعود والعطور" مبادرة غرفة الشارقة المبتكرة لدعم المواهب الوطنية الشابة

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة،16 أكتوبر، 2023:
سجلت منصة "الإماراتيين للعود والعطور" التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن فعاليات النسخة الأولى من معرض "الإمارات للعطور والعود" الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر الجاري، حضوراً متميزاً لنخبة من المواهب الشابة ومصممي العطور الإماراتيين، بما قدموه من عرضاً متألق لأحدث مجموعاتهم من العطور والعود.
وحظيت المنصة التي أطلقتها الغرفة بهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملين في مجال صناعة وتجارة العطور، بإقبال كبير من الزوار الذي توافدا للاطلاع على ما قدمه رواد الأعمال الإماراتيين من عرضاً للعديد من منتجات العطور المستوحاة من المخزون الثقافي الغني بالقيم والتقاليد العربية والخليجية بلمسات عصرية، والمكونات عالية الجودة والتي تتميز برائحتها الجذابة والثابتة وتعتمد في صناعتها على الدمج بين الزيوت العطرية والمستخلصات النباتية، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من البخور والعود والعنبر والمسك.
دعم رواد الأعمال
وأشار سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن الشباب يعتبر حجر الأساس في خطط التنمية والتطوير، ويلعبون دوراً نشطاً في دعم الأعمال وبناء اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات، وتمثل منصة "الإماراتيين للعود والعطور" التي أطلقتها غرفة الشارقة تجسيداً حقيقياً لالتزامها بدعم قطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ حضورهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وتوفير كافة أشكال الدعم لتأسيس أعمالهم، حيث شكلت المنصة فرصة مهمة لرواد الأعمال الإماراتيين لعرض منتجاتهم والاطلاع على خبرات وتجارب المشاركين، وتطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية في هذا المجال، معرباً عن سعادته وفخره بتألق المواهب الإماراتية الشابة وتميزهم خلال المعرض من خلال تقديمهم أفضل منتجات العطور والعود.
تجربة ناجحة
من جانبها أشارت منى السويدي مدير المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، مسؤولة منصة "الإماراتيين للعود والعطور"، أن إتاحة هذه المنصة يأتي في إطار الجهود الرائدة التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة الشارقة على صعيد دعم رواد الأعمال والمواهب الإماراتية الشابة عبر إطلاق المبادرات والبرامج المبتكرة وتعزيز مشاركتهم في المعارض المحلية والعالمية، لما تشكل مشاركتهم في هذه الأحداث من قيمة مضافة لإنجاح مشاريعهم، مشيرة إلى أن التجربة الأولى للمنصة تكللت بالنجاح سواء على صعيد استقطابها لمجموعة من المواهب الإماراتية الشابة العاملة في مجال صناعة وتجارة العطور أو على صعيد تمكن المنصة من جذب اهتمام الزوار.
عطر الجوهرة
وأعربت عنود أحمد عن سعادتها بالمشاركة في الحدث عبر منصة "الإماراتيين للعود والعطور"، والتي قدمت خلالها مجموعتها الخاصة لارت دي باريس والتي تتضمن عطر الجوهرة المتميز برائحته الفواحة الرائعة، ويحتوي على العديد من المكونات الراقية، في مقدمها اللذر وزهور الأوسمانثوس والتي تعتبر من أفضل أنواع الزهور ونوتات البخورية النادرة والفخمة، إلى جانب عطر الجنة الذي يتكون من العود والزعفران والعسل والتوت واللذر والياسمين، متوجهة بالشكر الى غرفة تجارة وصناعة الشارقة على إتاحة المجال لها ولزملائها للمشاركة في هذا الحدث المتميز وعرض أفضل منتجاتهم من العطور والعود أمام شريحة واسعة من الزوار.
حدث متميز
وأشارت رائدات الأعمال عائشة العوضي ونور الكمالي وسارة المزروعي، إلى أن مشاركتهن بالحدث عبر منصة "الإماراتيين للعود والعطور" شكل فرصة لهن للترويج لمشروعهن "تهادوا " الذي يتضمن تصاميم العطور والهدايا لشتى أنواع المناسبات من المرشات للبيت وللملابس والشموع المصنوعين من العنبر ونفحات الفانيلا في توزيعات تحمل نفس الاسم، معربين عن شكرهم لغرفة الشارقة على دعم المواهب الشابة، مؤكدين أن المشاركة في هذا الحدث المتميز عزز من طموحاتهن في أن يغدو مشروعهن علامة تجارية رائدة في صناعة الهدايا الفاخرة من العطور وغيرها.
وقدم الحدث لزواره على مدار 9 أيام فرصة تسوق فريدة من نوعها في عالم العطور، في ظل تميزه بعرض أفخم قطع العود والعطور في العالم والتي قدمتها أكثر من 500 علامة تجارية للعطور العربية والعالمية تحت سقف واحد.
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