مجموعة جي 42 تُطلق كور 42 لتوفير الحلول السحابية وإمكانات الذكاء الاصطناعي المؤسسية على مستوى الإمارات

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- Hkstrategies) أبوظبي؛ 16 أكتوبر 2023: أعلنت جي 42، المجموعة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها في دولة الإمارات، عن تشكيل مؤسسة ديناميكية جديدة تحت اسم "كور 42" تهدف إلى التركيز على توفير الحلول السحابية وإمكانات الذكاء الاصطناعي المؤسسية على المستوى الوطني.
وستلعب كور 42، التي تُعد ثمرة الاندماج بين "جي 42 كلاود" و"معهد إنسبشن" و"شركة إنجازات"، الشركات الثلاث ضمن محفظة مجموعة جي 42، دوراً حيوياً في المشهد التكنولوجي الراهن من خلال توفير منصة شاملة قادرة على تحقيق أجندة التحول الرقمي لدولة الإمارات، وريادة جهود تصدير ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى المؤسسات والحكومات حول العالم.
وستجمع الشركة الجديدة أعلى مستويات التكنولوجيا والابتكار والخدمات في إطار عرض فريد من نوعه يشمل الحلول السحابية القابلة للتطوير، والبنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، والتي تلبي الاحتياجات الخاصة بالقطاع العام والقطاعات الخاضعة للتنظيم؛ والأبحاث التطبيقية المتطورة للذكاء الاصطناعي وسبل تنفيذها، مع التركيز على تمكين الذكاء الاصطناعي التوليدي للاستخدامات المؤسسية عبر مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية؛ وخدمات الأمن السيبراني لحماية المؤسسات من اختراق البيانات والهجمات السيبرانية؛ والتميز في الخدمات المهنية والخدمات المُدارة، وتكامل الأنظمة وتمكين التحول الرقمي والحلول المتميزة مع التركيز على رضا العميل.
وتعليقاً على هذه الخطوة، قال السيد بينغ شياو- الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42: "تتجه الحكومات والمؤسسات الكبرى في عصرنا الحالي لاعتماد التكنولوجيا، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لمساعدتها على مواجهة أكبر التحديات. ومع ذلك، تواجه الحلول التكنولوجية التقليدية العديد من المعوقات التي تحول دون قدرتها على التطور للتعامل مع تعقيدات ومتطلبات القضايا الكبرى. لذا، نتطلع من خلال كور 42 إلى دمج أفضل الحلول التكنولوجية والابتكارات والخدمات من جميع الشركات ضمن محفظة جي 42 لتأسيس شركة رائدة تتمتع بالقدرات والإمكانات الضرورية لتحقيق التحول الرقمي على المستوى الوطني. ستعمل كور 42 على تمكين عملائنا في القطاعين العام والخاص بباقة من الحلول السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي يجري تطويرها واستضافتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والكفيلة بتعزيز قدرتهم على تحقيق أكثر أهدافهم الاستراتيجية طموحاً على الإطلاق".
وسيتولى السيد كيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا لدى مجموعة جي 42، مهمة قيادة الشركة بمجرد استلامه المنصب الجديد كرئيس تنفيذي للشركة.
من جانبه، قال السيد كيريل إيفتيموف - الرئيس التنفيذي لشركة كور 42: "فخور ومتحمس لقيادة كور 42 بينما نعمل على إعادة مواءمة إمكانات مجموعة جي 42 الرائدة في السوق في مجالات السحابة والذكاء الاصطناعي والخدمات مع متطلبات الحقبة الجديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي وتمكين عملائنا من الاستفادة منها. كما نعتزم الاستفادة من قاعدتنا كمؤسسة مرجعية في مجال السحابة السيادية للتحول إلى مزود رائد للخدمات السحابية المؤسسية على المستوى الوطني وحول العالم".
هذا وسيعمل مع السيد كيريل في مهمته المتمثلة بتعزيز وتوظيف الإمكانات الكاملة للشركة الجديدة نخبة من قادة الصناعة وهم:
الدكتور أندرو جاكسون (نائب الرئيس ومدير الذكاء الاصطناعي): يتمتع أندرو بخبرة واسعة في تطوير الأعمال والتكنولوجيا، مع تركيز خاص على البيانات الضخمة والتحليلات والذكاء الاصطناعي. خلال عمله سابقاً كرئيس تنفيذي لشركة إنسيبشن، قاد جهود إطلاق "جيس" (Jais) بنجاح، وهو نموذج اللغة العربية للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر. وسيتولى أندرو مسؤولية دفع استراتيجية كور 42 للذكاء الاصطناعي وتنفيذها.
إحسان عنبتاوي (نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري): انضم إحسان إلى شركة كور 42 قادماً من مايكروسوفت، حيث بنى سمعة مهنية قوية وشغل مناصب قيادية متعددة، كان آخرها عمله في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي للتسويق في الإمارات. سيتولى إحسان قيادة جهود كور 42 التجارية وأعمال التسليم وأعمال طرح المنتجات في الأسواق.
طلال القيسي (نائب الرئيس التنفيذي ومدير المنتجات والشراكات العالمية): من خلال توظيف خبرته السابقة التي اكتسبها من عمله كرئيس تنفيذي لشركة جي 42 كلاود، سيُركز طلال الآن على تنفيذ منتجات وتقنيات كور 42، وتوسيع شراكاتها العالمية، وقيادة جهودها في التوسع الجغرافي الاستراتيجي.
وينضم إلى فريق القيادة في كور 42 كل من تريفور نورث، الرئيس التنفيذي للعمليات، وروبال جوبانبوترا، المستشار العام، وأدريان هوبز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، ومارتن ييتس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا الميداني، وعلي نمر، الرئيس التنفيذي للعملاء وتنمية الأعمال، وإدموندو أورلوتي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية.
وجاء الإعلان عن تأسيس كور 42 خلال مؤتمر صحفي أُقيم على هامش معرض جيتكس جلوبال 2023، حيث استعرضت الشركة الجديدة محفظتها من الحلول والخدمات التكنولوجية تحت عنوان "خيال يتجسد"، في دليل على الأثر الملموس الذي تتركه الشركة في رسم ملامح المشهد التكنولوجي.
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