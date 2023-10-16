جراح سعودي حياة ينقذ سبعيني نتيجة سقوطه على قضيب حديدي

(MENAFN
- Epress release) الرياض
تمكن فريق الجراحة العامة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان (جنوب السعودية) من إنقاذ حياة مصاب بنزيف داخلي وتهتك وكسور في عدد من الأعضاء الحيوية بالجسم. وأوضحت الصحة السعودية أن المصاب حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى يوم 2 أكتوبر عن طريق الإسعاف الجوي نتيجة سقوطه على قضيب حديدي.
وبينت الصحة السعودية بأنه وبعد إجراء الأشعة المقطعية اتضح وجود كسر بخمسة أضلاع من الناحية اليسرى ونزيف في الرئة اليسرى وتهتك بعضلات الظهر وانشطار وتهتك بالطحال وتهتك بالحجاب الحاجز والحوض وتمزق بالمعدة ونزيف بالبطن والصدر من الناحية اليسرى.
وأفادت الصحة بأنه تم تحويل المريض لقسم العمليات وإجراء عملية استكشاف البطن تم خلالها استئصال الطحال والجزء المتهتك من المعدة وإصلاح تمزق الحجاب الحاجز وتنظيف الجرح النافذ من الظهر حيث تكللت بالنجاح وغادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء.
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