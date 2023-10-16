جافزا تفوز بمجموعة من الجوائز في الاستدامة والحوافز غير المالية وتحصد لقب "بطل الصناعة"

(MENAFN
- Edelman) دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 13 أكتوبر 2023: حصلت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) على مجموعة من الجوائز، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "إف دي آي" للمناطق الحرة العالمية المرموقة لعام 2023، التي تصدر عن صحيفة "فاينانشال تايمز".
حيث حصلت (جافزا) على "جائزة التميز في الاستدامة" و "جائزة التميز في الحوافز غير المالية" على مستوى العالم، هذا إلى جانب حصولها على لقب "بطل الصناعة على مستوى الشرق الأوسط"
وتولى فريق التحرير في صحيفة "فايننشال تايمز" ولجنة من الحكام المستقلين، التقييم وفق مجموعة من المعايير. ما يعزز مكانة الجائزة، لتكون واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في القطاع بدورتها العاشرة.
وفي هذا السياق قال عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "تلتزم جافزا بدورها كواحدة من أبرز المناطق الحرة في العالم وأول منطقة حرة تأسست في دولة الإمارات عام 1985، كما تؤكد على مكانتها الرائدة في القطاع. ويعد نمو المنطقة الحرة لجبل علي وفقاً لمعايير الاستدامة، أحد أولوياتنا الرئيسية، لذلك يسعدنا أن يتم تقدير مجموعة الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها وتبنيها خلال مسيرة بناء وتطوير قدرتنا الصناعية، لنسهم بخفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة الحرة لجبل علي".
وأضاف الهاشمي: "يؤكد حصول جافزا على جائزة "التميز في الحوافز غير المالية" على القيمة الكبيرة التي نقدمها من خلال بنيتنا التحتية للتصنيع والخدمات اللوجستية، هذا إلى جانب القدرات عالمية المستوى والربط متعدد الوسائط بين ميناء جبل علي والمطارات المحيطة به ، بالإضافة إلى مجموعة خدمات الدعم التي نقدمها لعملائنا."
وقال الهاشمي: "يمكن للشركات العالمية أن تستفيد من منظومة الأعمال الفريدة التي نقدمها، هذا إلى جانب اتاحة الفرصة للعمل في منطقة حرة تهتم بالحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة. لقد أصبحت جافزا اليوم موطنًا لأكثر من 10,000 شركة، وسنواصل المضي قدماً وإعطاء الأولوية للنمو المستدام".
MENAFN16102023003109013449ID1107250124
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.