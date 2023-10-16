إنطلاق أعمال "المؤتمر العالمي السابع للجيوفيزياء الهندسية 2023"

(MENAFN
- Iris Media Press Services) بالتزامن مع استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر "COP 28"
زكي نسيبة : العمل على تعزيز جهود التنمية المستدامة وتقليل العوامل التي تؤدي للتغير المناخي
العين: تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان – ممثل الحاكم في منطقة العين، وبالتعاون مع دائرة البلديات والنقل – بلدية مدينة العين، وبالشراكة مع جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (SEG)الأمريكية ، انطلقت اليوم في رحاب جامعة الإمارات العربية المتحدة ، أعمال "المؤتمر العالمي السابع للجيوفيزياء الهندسية 2023"،خلال الفترة من16-19 أكتوبر الجاري ، بحضور معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة ، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، وسعادة علي خليفه القمزي مدير عام بلدية مدينة العين وسعادة أحمد الكويتي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات ببلدية مدينة العين، والدكتور ريتشارد ميلر – الرئيس المشارك للجنة العلمية للمؤتمر (ICEG)،و الدكتور غالب البريكي – مدير الجامعة بالإنابة، وبمشاركة 239 من العلماء والباحثين في مجالات الجيوفيزياء الهندسية ، و75 جامعة وشركة ومؤسسة عالمية ومحلية من 20 دولة.
وفي كلمته الافتتاحية أوضح معالي زكي أنور نسيبة " إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد ومجتمع مستدامين، يتميزان بالتنوع والنمو الشامل، حيث تلعب الجيوفيزياء الهندسية دوراً محورياً في الحفاظ على البيئة واستدامتها، حيث يركز المؤتمر على تعزيز جهود التنمية المستدامة وتقليل العوامل التي تؤدي للتغير المناخي، والبحث في الدور الحيوي للجيوفيزياء الهندسية في تطوير الممارسات في مجالات البنية التحتية ، وأنظمة النقل، والأنفاق، والجسور، لضمان أن مدن وحضارة مستدامة، وبنية تحتية آمنة، بالإضافة إلى أنها تساعد في تقليل تكاليف البناء والصيانة ، كما سيناقش المؤتمر قضايا معاصرة وحاسمة حول الالتزام بمستقبل آمن ومستدام من خلال مجالات الجيوفيزياء الهندسية."
وأضاف معاليه " إن نجاح هذا المؤتمر المتواصل يعكس التعاون المستمر بين جامعة الإمارات وبلدية مدينة العين، والذي أثمر عن تعاون يمتد عبر العديد من المجالات الأخرى، كما أعرب عن تقدير جامعة الإمارات لمجلس أبوظبي التنفيذي ، لدعمه جهود قيام هذا المؤتمر وما يوفره من إمكانات في فهم البيئة، لتعزيز أشكال العيش المستدام، وأعرب عن امتنانه لجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (SEG)، على شراكتهم العلمية المثمرة والمهمة ."
ونوه معاليه إلى أن القيمة الكبيرة التي تتمتع بها الجيوفيزياء الهندسية في العصر الحالي على نطاق عالمي ، تهتم بتفاصيل المناطق الجيولوجية المعقدة والمتنوعة ، وتمكن من تحقيق التنمية المستدامة ، والحد من مخاطر الكوارث ، وتعزز من إدارة الموارد بشكل مسؤول بما يسهم في تقدم العالم ، كما يعد التعاون الدولي والإقليمي الذي أدى إلى تنظيم هذا المؤتمر على جانب كبير من الأهمية ، كما يجمع هذا المؤتمر بين مجموعة دولية من الخبراء والعلماء والبحاثين في هذا الميدان ، وتعد مثل هذه الشراكة ذات قيمة كبيرة تمثل أحد الأسس الرئيسية في السعي العالمي لضمان التنمية المستدامة.
ومن جهته قال سعادة علي خليفه القمزي مدير عام بلدية مدينة العين ، يمثل تواجدنا اليوم في مؤتمر الجيوفيزياء الهندسية في دورته السابعة دليل ثاقب على نجاح هذا المؤتمر في تطلعاته وأهدافه وهو ما اكسبه القدرة على المواصلة وتقديم منصة رائدة في مجال البحث العلمي تنطلق من مدينة العين لتلتقي بالعالم أجمع، و لنرسخ استباقية دولة الإمارات في مجالات التقدم العلمي والتكنولوجي ،
ومضى قائلا "نؤكد على هدفنا في المؤتمر العالمي السابع للجيوفيزياء الهندسية أن نقدم المزيد من الأفكار التطويرية لعلوم الجيوفيزياء، ونسعى لنبرز دور الباحثين من دولة الامارات ودول العالم في خدمة هذا المجال لإبراز جهودهم في النطاق العلمي والبحثي، كما يجب علينا المحافظة على ما وصلنا إليه من نتائج باعتبار هذا المؤتمر واحد من أفضل خمس مؤتمرات عالمية في هذا المجال ضمن السنوات الثلاثين الماضية ، ومواصلة دعمه أكثر بالخبرات والأفكار ليكون منبراً عالمياً لنجاح المؤتمر في نسخته السابعة، ونسعى جاهدين ليحقق هذا المؤتمر أهدافه وأن تكون طروحاته العلمية إضافة للباحثين وللمكتبة العلمية العالمية.
أبرز التحديات
فيما استعرض الدكتور آرثر شينج – رئيس جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين- SEG في كلمته الرؤية والمهام والأهداف التي قامت عليها الجمعية، وأبرز التحديات التي تواجه علوم الأرض وتطبيقات الجيوفيزياء الهندسية والتغيرات الناجمة عن التطور التكنولوجي والتقدم في مجالات الذكاء الإصطناعي وتعلم الإنسان والآلة وكيفية تطوير ابتكارات وتطبيقات جديدة في علوم الجيوفيزياء الهندسية،
كما استعرض الجهود المتمثلة في عقد الندوات والمحاضرات وورش العمل المتخصصة والمؤتمرات الدولية التي جمعت بين الخبراء والمتخصصين في الجيوفيزياء الهندسة والباحثين والعلماء من الشباب، وأكد على أن "الجمعية تعمل على دعم جهود هيئة الأمم المتحدة المتعلقة بتحقيق الأهداف الـ17 لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم، من خلال العديد من البرامج ومنها هذا المؤتمر العلمي السابع للجيوفيزياء الهندسية والذي ينظم الآن في جامعة الإمارات، حيث نعمل الآن على دعم النشر العلمي لنتائج الأبحاث التي تعزز من تحقيق الاستفادة من نتائجها على المستوى الانساني وتعزيز جهود الباحثين والشباب في مجالات علوم الأرض والجيوفيزياء ونحن هنا اليوم نعمل بشكل مستمر لدعم جهود الباحثين والعلماء والشباب للاستفادة من تطبيقات الجيوفيزياء وعلومها وتطويرها عبر الإبداع والإبتكار العلمي والتكنولوجي لتحسين مجتماعتنا".
جائزة الابتكار في الجيوفيزياء
وخلال حفل الافتتاح، أعلن الدكتور أحمد مراد – رئيس اللجنة العليا للمؤتمر،النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، عن الفائزين "بجائزة الابتكار في الجيوفيزياء" لهذا العام ،لأفضل ثلاث أوراق علمية مقدمة من الباحثين على المستوى الدولي، وأفضل ثلاث أوراق علمية مقدمة من قبل الطلبة المشاركين خلال أيام المؤتمر، والتي تركز على المساهمات المبتكرة التي تعمل بشكل كبير تطبيقات الجيوفيزياء على المشاكل القريبة من السطح.
وقد حاز على المركز الأول في جائزة الابتكار في الجيوفيزياء ICEG 2023، الباحث فريدريك ج. فوس ، من شركة فري ستايل للخدمات التحليلية والكمية بالولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك عن مشروع " التصوير ثلاثي الأبعاد للطبقات الجوفية في المريخ باستخدام بيانات الرادار السطحي لمسبار استكشاف المريخ"، وحاز على المركز الثاني الباحث إرسان توركوغلو، من شركة أرامكو -بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن بحث علمي بعنوان "التعلم النشط لاستدعاء الموجات الكاملة،فيما حاز على المركز الثالث، الباحث بنبن مي، من جامعة زينجيانغ – بجمهورية الصين وذلك عن بحثه بعنوان "استخدام تداخل الموجات الزلزالية من مصادر مترابطة من خلال الترابط المتقاطع: التطبيق على استرجاع "موجات رايلي ولوف"، وانكسار وهمي من اهتزازات حركة القطارات ثلاثية الأبعاد.
ويركز المؤتمر العالمي السابع للجيوفيزياء الهندسية(ICEG)، هذا العام على الابتكار والإبداع ، وتقديم التطورات والأساليب الجديدة في مجال الجيوفيزياء الهندسية والبيئية، والمجالات ذات الصلة التي لها تأثير عالمي، كما يسلط الضوء على عدد من المحاور العلمية والمتمثلة في دور الجيوفيزياء الهندسية في تحول الطاقة والاستجابة لتغير المناخ، وكذلك التقدم التكنولوجي في هذا المجال عبر التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في الجيوفيزياء الهندسية، ودور الجيوفيزياء في هندسة الزلازل ، ودراسات حالة عن الجيوفيزياء الهندسية، وكذلك كيفية تخفيف المخاطر الجيولوجية، واستعراض المعايير والتشريعات المنظمة للطرق الجيوفيزيائية الهندسية، والاطلاع على الدور الأوسع للجيوفيزياء الهندسية مثل جيوفيزياء الكواكب والقمر ، وأحدث المعايير والتشريعات المنظمة للطرق الجيوفيزيائية الهندسية.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر ، افتتح المعرض المصاحب بمشاركة 30 من الجهات والشركات والمؤسسات الحكومية المحلية والدولية المتخصصة في تطبيقات الجيوفيزياء الهندسية ، وبحضور ممثلين عن رعاة المؤتمر لهذا العام، ومنهم: الراعي الذهبي للمؤتمر شركة أدنوك – ADNOC، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، والراعي الإعلامي تيكبيديا-Techpedia، وسمارت سولو سينتيفك SMARTSOLO-scientific.
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