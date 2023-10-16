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إسبانيا تقهر النرويج مع هالاند وتبلغ نهائيات يورو 2024

10/16/2023 9:14:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، عقب فوزه على مضيفه النرويجي (1-0) في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن الجولة السابعة للتصفيات.
ويدين الماتادور الإسباني بالفضل في انتصاره للاعبه الشاب غافي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة من زمن اللقاء.
وحقق منتخب إسبانيا انتصاره الثاني على التوالي والخامس في التصفيات مقابل هزيمة واحدة، وتصدر ترتيب المجموعة الأولى (A) برصيد 15 نقطة، وحجز مقعدا له في نهائيات "يورو 2024"، رفقة وصيفه بفارق الأهداف منتخب إسكتلندا.
بينما توقف رصيد منتخب النرويج عند 10 نقاط، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب حتى الآن.
وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الألى لتصفيات "يورو 2024" في ألمانيا:
1- إسبانيا (6 مباريات) – 15 نقطة
2- إسكتلندا (6 مباريات) – 15 نقطة
3- النرويج (7 مباريات) – 10 نقاط
4- جورجيا (6 مباريات) – 10 نقاط
5- قبرص - من دون نقاط.

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