كريم بنزيما يتضامن مع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه الفرنسي، كريم بنزيما ، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، رسالة دعم لسكان قطاع غزة، على خلفية أحداث العنف من قبل الجانب الإسرائيلي.
وكتب بنزيما عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني لا النساء ولا الأطفال حتى كل يوم".
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