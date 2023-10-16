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كريم بنزيما يتضامن مع غزة

10/16/2023 9:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه الفرنسي، كريم بنزيما ، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، رسالة دعم لسكان قطاع غزة، على خلفية أحداث العنف من قبل الجانب الإسرائيلي.
وكتب بنزيما عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني لا النساء ولا الأطفال حتى كل يوم".

ملاعب

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