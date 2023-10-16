استشهاد 5 فلسطينيين بقصف منزل في رفح
التاريخ
10/16/2023 9:14:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الاثنين، إنه استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب 15 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا دون سابق إنذار في رفح جنوبي قطاع غزة.
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