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استشهاد 5 فلسطينيين بقصف منزل في رفح

10/16/2023 9:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الاثنين، إنه استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب 15 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا دون سابق إنذار في رفح جنوبي قطاع غزة.





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