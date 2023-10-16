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الجيش اللبناني: العثور على 20 منصة لإطلاق الصواريخ

10/16/2023 9:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش اللبناني اليوم الاثنين، العثور في خراج بلدتي القليلة والشعيتية جنوبي البلاد على 20 منصة لإطلاق الصواريخ، 4 منها ملقّمة بالصواريخ ومعدّة للاستخدام.
وقالت قياد الجيش اللبناني في بيانها إنه "بتاريخ 16 /10 /2023، بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، عثرت وحدة من الجيش على 20 منصة إطلاق صواريخ، 4 منها تحمل صواريخ معدة للإطلاق في خراج بلدتي القليلة والشعيتية، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكها".
وبدأت التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني استشهاد عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

RT

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