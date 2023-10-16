Monday, 16 October 2023 05:41 GMT

إضافة إلى ألمانيا.. صعود 6 منتخبات إلى نهائيات يورو 2024

10/16/2023 9:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حجزت ستة منتخبات تأهلها مبكرا إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، والتي تستضيفها ألمانيا الصيف المقبل.
وقص منتخب البرتغال بقيادة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، شريط نهائيات (يورو 2024)، عقب فوزه على ضيفه السلوفاكي (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي، في الجولة السابعة للتصفيات.
وأصبح منتخب البرتغال رسميا أول المتأهلين إلى نهائيات "يورو 2024" عبر التصفيات، بعد أن حقق انتصاره السابع على التوالي، وابتعد في صدارة المجموعة العاشرة (J) بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة.
وفي ما يلي قائمة المتأهلين إلى نهائيات "يورو 2024" مبكرا:
المجموعة الأولى (A):
إسبانيا وإسكتلندا
المجموعة الثانية (B):
فرنسا
المجموعة الرابعة (D):
تركيا
المجموعة السادسة (F):
بلجيكا
المجموعة العاشرة (J):
البرتغال.


بينما يشارك منتخب ألمانيا في نهائيات "يورو 2024" بصفته مستضيفاً لبطولة القارة العجوز، بانتظار معرفة باقي المتأهلين في الجولات المقبلة.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN16102023000208011052ID1107250110

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث