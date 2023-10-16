إضافة إلى ألمانيا.. صعود 6 منتخبات إلى نهائيات يورو 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حجزت ستة منتخبات تأهلها مبكرا إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، والتي تستضيفها ألمانيا الصيف المقبل.
وقص منتخب البرتغال بقيادة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، شريط نهائيات (يورو 2024)، عقب فوزه على ضيفه السلوفاكي (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي، في الجولة السابعة للتصفيات.
وأصبح منتخب البرتغال رسميا أول المتأهلين إلى نهائيات "يورو 2024" عبر التصفيات، بعد أن حقق انتصاره السابع على التوالي، وابتعد في صدارة المجموعة العاشرة (J) بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة.
وفي ما يلي قائمة المتأهلين إلى نهائيات "يورو 2024" مبكرا:
المجموعة الأولى (A):
إسبانيا وإسكتلندا
المجموعة الثانية (B):
فرنسا
المجموعة الرابعة (D):
تركيا
المجموعة السادسة (F):
بلجيكا
المجموعة العاشرة (J):
البرتغال.
بينما يشارك منتخب ألمانيا في نهائيات "يورو 2024" بصفته مستضيفاً لبطولة القارة العجوز، بانتظار معرفة باقي المتأهلين في الجولات المقبلة.
ملاعب
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