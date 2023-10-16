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إعلام إسرائيلي: حماس لا يمكن محوها.. ونتنياهو يجب أن يستقيل

10/16/2023 9:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استبعد رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، إيهود باراك، اليوم الإثنين، إمكانية ما أسماه "محو حركة حماس" الفلسطينية بشكلٍ كامل.


وقال باراك في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية،"لا يمكننا محو حماس بالكامل. حماس أيديولوجية، وهي موجودة في أحلام الناس، في قلوبهم، وفي رؤوسهم".


ودعا باراك نتنياهو إلى الإستقالة فوراً.

الميادين


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