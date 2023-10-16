إعلام إسرائيلي: حماس لا يمكن محوها.. ونتنياهو يجب أن يستقيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استبعد رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، إيهود باراك، اليوم الإثنين، إمكانية ما أسماه "محو حركة حماس" الفلسطينية بشكلٍ كامل.
وقال باراك في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية،"لا يمكننا محو حماس بالكامل. حماس أيديولوجية، وهي موجودة في أحلام الناس، في قلوبهم، وفي رؤوسهم".
ودعا باراك نتنياهو إلى الإستقالة فوراً.
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