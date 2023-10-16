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محرز: متعطش لتحقيق المزيد من النجاحات مع المنتخب الجزائري

10/16/2023 9:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رياض محرز لاعب الأهلي السعودي الأحد أنه لا يوجد فرق بين الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والدوري السعودي للمحترفين فيما يتعلق بتركيزه مع المنتخب الجزائري.
وانضم محرز للأهلي العائد للدوري السعودي في يوليو الماضي قادما من مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا ووقع عقدا يمتد لأربع سنوات.
وسجل محرز 78 هدفا ولعب 59 تمريرة حاسمة في 236 مباراة خاضها في كل المسابقات مع سيتي وحصد 11 لقبا مع النادي منها ثلاثية الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم المنصرم.
وتستعد الجزائر بطلة إفريقيا 2019 لمواجهة مصر وديا في مدينة العين الإماراتية يوم الاثنين في إطار استعداد المنتخبين لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج مطلع العام المقبل.
وأضاف قائد الجزائر في مؤتمر صحفي: شعور جديد أن انضم للمنتخب الوطني لكن فيما يتعلق بالفرق بين لعبي بالدوري الإنجليزي أو السعودي فلا يوجد هناك أي تغيير بالنسبة لانضمامي للمنتخب الوطني.
"لازلت صغيرا وأشعر أن لدي الكثير لأقدمه وأملك الدوافع لمساعدة منتخب بلادي لمحاولة تحقيق الوصول لأفضل ظروف ممكنة في البطولات والمباريات الكبيرة".
ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، بينما سجل محرز ثلاثة أهداف حتى الآن.
وقال لاعب ليستر سيتي السابق: لقب كأس الأمم الإفريقية هدفنا ويبقى مهما لي ولزملائي. نحن متعطشون للمزيد من النجاح وهذا هو المهم بالنسبة لي.
وتتطلع الجزائر للعودة لكأس العالم بعد غيابها عن آخر نسختين عامي 2018 في روسيا و2022 في قطر.
وتنطلق التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 الشهر المقبل، حيث تنافس الجزائر ضمن المجموعة السابعة إلى جوار منتخبات غينيا وأوغندا وموزمبيق وبوتسوانا والصومال.

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