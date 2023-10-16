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تصفيات يورو 2024.. سويسرا تخطف التعادل من بيلاروسيا

10/16/2023 9:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خطف منتخب سويسرا تعادلاً صعباً بنتيجة 3-3 مع ضيفه البيلاروسي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة التاسعة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.
ورفع منتخب سويسرا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول بالمجموعة، بفارق نقطتين عن المنتخب الروماني صاحب المركز الثاني.
على الجانب الآخر، يحتل منتخب بيلاروسيا المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد ست نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب كوسوفو صاحب المركز الرابع.
وتقدم منتخب سويسرا عن طريق شيردان شاكيري في الدقيقة 28، قبل أن يدرك ماكس أبونج التعادل لمنتخب بيلاروسيا في الدقيقة 61.
وفي الدقيقة 69 سجل دينيس بولياكوف الهدف الثاني لمنتخب بيلاروسيا، قبل أن يضيف زميله ديمتري أنتيلفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 84.
وفي الدقيقة 89 سجل مانويل أكانجي الهدف الثاني للمنتخب السويسري، وبعده بدقيقة واحدة سجل زميله زكي أمدوني هدف التعادل.

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