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الأونروا: لا توجد أعداد كافية من أكياس حفظ جثامين الشهداء في غزة

10/16/2023 9:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، اليوم الاثنين، إن قدراتنا تجاوزت بشكل كبير على المساعدة بأي طريقة مجدية، بما في ذلك توفير المساحة في ملاجئنا والغذاء والمياه، كما أنه لا توجد حالياً أعداد كافية من أكياس حفظ الموتى في غزة.
وأضافت الوكالة الأممية في بيان، إن هناك تقارير مؤكدة عن تأثر 23 منشأة تابعة لها في جميع أنحاء قطاع غزة نتيجة للغارات الجوية، ولكن من المرجح أن يكون العدد الإجمالي أعلى من ذلك.
وأوضحت أن هناك 127 منشأة تابعة للأونروا في مدينة غزة وشمال القطاع، لافتة إلى أن ما يقرب من 170 ألف نازح كانوا يحتمون في منشآت الأونروا .


وقالت، إن أكثر من مليون شخص في غزة، أي ما يقرب من نصف عدد سكان القطاع، نزحوا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الحالي.

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