Monday, 16 October 2023 05:40 GMT

موسكو : بوتين سيقوم بخطوة لاحتواء حرب غزة

10/16/2023 9:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن فلاديمير بوتين سيجري محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم على خلفية أحداث غزة.
وأشار أوشاكوف إلى أن هذه المحادثات تهدف لاحتواء حرب غزة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN16102023000208011052ID1107250105

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث