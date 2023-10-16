موسكو : بوتين سيقوم بخطوة لاحتواء حرب غزة
التاريخ
10/16/2023 9:14:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن فلاديمير بوتين سيجري محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم على خلفية أحداث غزة.
وأشار أوشاكوف إلى أن هذه المحادثات تهدف لاحتواء حرب غزة.
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