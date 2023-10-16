مجموعة الراية الإعلامية تنظم يوما مفتوحا لجمع التبرعات لغزة الاثنين المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنظم مجموعة الراية الإعلامية يوما مفتوحا بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالشراكة مع مجموعة من الإذاعات المحلية لجمع التبرعات لصالح الأشقاء في قطاع غزة.
ومن المنتظر أن ينطلق البث الموحد للإذاعات يوم الاثنين الموافق 2023/10/23، على (راديو هلا، جيش اف ام، أمن اف ام، مزاج، راديو دهب، Mood fm، ميلودي الأردن، BEAT fm، PLAY fm، Bliss، وتر اف ام، نشامى اف ام، ناي اف ام، فرح الناس، راديو البلد).
ويأتي اليوم المفتوح استكمالا لحملة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية "لأهلنا في غزة" في ظل الحصار الذي يعاني منه القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
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