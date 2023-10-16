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مجموعة الراية الإعلامية تنظم يوما مفتوحا لجمع التبرعات لغزة الاثنين المقبل

10/16/2023 9:14:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنظم مجموعة الراية الإعلامية يوما مفتوحا بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالشراكة مع مجموعة من الإذاعات المحلية لجمع التبرعات لصالح الأشقاء في قطاع غزة.
ومن المنتظر أن ينطلق البث الموحد للإذاعات يوم الاثنين الموافق 2023/10/23، على (راديو هلا، جيش اف ام، أمن اف ام، مزاج، راديو دهب، Mood fm، ميلودي الأردن، BEAT fm، PLAY fm، Bliss، وتر اف ام، نشامى اف ام، ناي اف ام، فرح الناس، راديو البلد).
ويأتي اليوم المفتوح استكمالا لحملة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية "لأهلنا في غزة" في ظل الحصار الذي يعاني منه القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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