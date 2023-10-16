تصفيات يورو 2024: رومانيا تخطف صدارة المجموعة التاسعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خطف منتخب رومانيا صدارة ترتيب المجموعة التاسعة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على أندورا 4-0، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات.
واستغل منتخب رومانيا تعادل سويسرا بنتيجة 3-3 مع بيلاروسيا، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن سويسرا، فيما تجمد رصيد منتخب أندورا عند نقطتين في المركز السادس.
وتقدم المنتخب الروماني عن طريق نيكولاي ستانسيو في الدقيقة 23، قبل أن يضيف يانيس هاجي الهدف الثاني في الدقيقة 28.
وفي الدقيقة 44 سجل رازفان مارين الهدف الثالث من ضربة جزاء، قبل أن يختتم فلورنيل كومان الرباعية في الدقيقة 50.
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