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تصفيات يورو 2024: رومانيا تخطف صدارة المجموعة التاسعة

10/16/2023 9:14:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خطف منتخب رومانيا صدارة ترتيب المجموعة التاسعة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على أندورا 4-0، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات.
واستغل منتخب رومانيا تعادل سويسرا بنتيجة 3-3 مع بيلاروسيا، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن سويسرا، فيما تجمد رصيد منتخب أندورا عند نقطتين في المركز السادس.
وتقدم المنتخب الروماني عن طريق نيكولاي ستانسيو في الدقيقة 23، قبل أن يضيف يانيس هاجي الهدف الثاني في الدقيقة 28.
وفي الدقيقة 44 سجل رازفان مارين الهدف الثالث من ضربة جزاء، قبل أن يختتم فلورنيل كومان الرباعية في الدقيقة 50.

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