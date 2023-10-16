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برشلونة مجبر على دفع تعويض بسبب الزلزولي

10/16/2023 9:14:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بات برشلونة مجبرا على دفع تعويضات بسبب المغربي عبد الصمد الزلزولي، الذي انتقل في الصيف الماضي إلى ريال بيتيس.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيدفع برشلونة 550 ألف يورو لصالح أوساسونا هذا الموسم، بسبب صفقة انتقال الزلزولي إلى ريال بيتيس.
وكشفت أن هناك بندا في عقد إعارة الزلزولي إلى أوساسونا بالموسم الماضي، ينص على حصول الأخير على 10% من الزيادة في القيمة المالية للنجم المغربي خلال انتقاله المستقبلي.
وكان برشلونة باع نصف حقوق الزلزولي إلى بيتيس مقابل 7.5 مليون يورو، بينما كان اشتراه في 2021 مقابل مليوني يورو من هركوليس.
وأشارت إلى أن قيمة الزيادة في صفقة بيع عبد الصمد الزلزولي بلغت 5.5 مليون يورو، وبالتالي حصل أوساسونا على 550 ألف يورو.
وأوضحت أن أوساسونا كان قريبا من ضم الزلزولي في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي الماضي بسبب تعرض بيتيس لمشاكل متعلقة بالحد الأقصى للرواتب.
وكان الزلزولي من تمسك بالانتقال إلى ريال بيتيس وبذل كل جهده حتى تنجح الصفقة

ملاعب

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