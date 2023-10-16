جهاز أبوظبي للمحاسبة يطرح "منصة المرصاد" في جايتكس جلوبال 2023

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- Viola Communications) أبوظبي، 16 أكتوبر :2023 انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتماشياً مع مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، أطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة منصته الذكية للتحليل "المرصاد" خلال مشاركته في جيتكس جلوبال 2023. والتي تم تطويرها بجهود نخبة من المواهب الإماراتية بالتعاون مع ai.Presight احدى شركات مجموعة G42 لتقوم بتسخير التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لبناء نظامٍ مركزي متكامل من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في قطاع الرقابة والتدقيق وتعزيز جهود الحوكمة والحفاظ على المال والموارد العامة واستدامتها، مما يسهم في تطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في هذا القطاع.
وتتميز منصة المرصاد بقدرتها على تحديد المفارقات الحسابية بدقة عالية، بالاضافة إلى إمكانية تقييم المخاطر استناداً على مطابقة أنماط البيانات، كما يتولى النظام الجديد مهام تحليل البيانات الضخمة وأتمتتها من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي وتحليل معطيات الخبراء، والتنبؤ بالأنماط والتوجهات المستقبلية للتعامالت المالية والمشتريات والموارد البشرية، والربط فيما بينهم في الجهات التي يقوم الجهاز بالرقابة عليها، والتنبؤ المبكر عن الحالات والمخالفات المحتملة. كما تقوم المنصة بتبسيط عملية التدقيق لتقليل الوقت والموارد وتوليد تقارير عالية الجودة من البيانات المالية تمكن المدققين من اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة.
في هذا السياق، قال محمود العلوي، المدير التنفيذي لقطاع الإسناد المؤسَّسي في جهاز أبوظبي للمحاسبة، على هامش فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2023 أن الهدف من تطوير "منصة المرصاد" أتى وليدة جهود إماراتية من جهاز أبوظبي للمحاسبة وعمل دؤوب من الأبحاث والاختبارات بهدف رفع جودة التدقيق في الإمارة وحماية المال والموارد العامة وضمان الاستغلال الأمثل لها واستدامتها للأجيال القادمة.
كما أضاف وائل عبد القادر، مدير عام قطاع الرقابة والتدقيق بالإنابة في جهاز أبوظبي للمحاسبة: " سعينا من خلال إطلاق منصة المرصاد، إلى تسهيل اكتشاف ومعالجة المفارقات المالية، وتوفير منصة تحليل حكومية مبتكرة توفر لمدققينا إمكانية الوصول إلى البيانات المالية في جميع الجهات الخاضعة"، وأكد على الدور الذي تلعبه المنصة في ترسيخ مبادئ الشفافية وزيادة الثقة في العمليات الحكومية وحماية الأموال العامة.
وتأتي مشاركة الجهاز في أكبر حدث تقني في المنطقة، جيتكس جلوبال 2023، ضمن جناح حكومة أبوظبي الذي يجمع تحت مظلته أكثر من 30 جهة حكومية من الإمارة، وذلك لعرض كيفية تسخير الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الخدمات الحكومية، وتشكيل مستقبل الحوكمة المفتوحة.
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