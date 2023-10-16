كتائب القسام تجدد القصف على عسقلان رداً على استهداف مدنيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام اليوم الاثنين انها جددت القصف على مدينة عسقلان المحتلة رداً على استهداف المدنيين في قطاع غزة من قوات الاحتلال الاسرائيلي .
وقالت الكتائب عبر قناتها الخاصة على تيليجرام :" كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين "
كما واكدت انها استهدفت مدينة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين
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