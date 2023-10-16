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كتائب القسام تجدد القصف على عسقلان رداً على استهداف مدنيين

10/16/2023 8:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام اليوم الاثنين انها جددت القصف على مدينة عسقلان المحتلة رداً على استهداف المدنيين في قطاع غزة من قوات الاحتلال الاسرائيلي .

وقالت الكتائب عبر قناتها الخاصة على تيليجرام :" كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين "

كما واكدت انها استهدفت مدينة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين

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