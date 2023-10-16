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ضبط اعتداءات جديدة على خطوط مياه رئيسية في الكرك

10/16/2023 8:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري اعتداءات جديدة على خطوط مياه رئيسية بمناطق لواء القصر والسلطاني في محافظة الكرك لاستخدامها لتعبئة صهاريج مخالفة لري مزارع.

وبالتفاصيل بينت الوزارة أنه ضمن الجهود المتواصلة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادرها بضبط اعتداء على خط ناقل القطرانة لتزويد مزرعة في منطقة القصر وضبط 3 اعتداءات أخرى على خط ناقل السلطاني لتعبئة صهاريج مخالفة حيث تم إزالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

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