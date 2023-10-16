ضبط اعتداءات جديدة على خطوط مياه رئيسية في الكرك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري اعتداءات جديدة على خطوط مياه رئيسية بمناطق لواء القصر والسلطاني في محافظة الكرك لاستخدامها لتعبئة صهاريج مخالفة لري مزارع.
وبالتفاصيل بينت الوزارة أنه ضمن الجهود المتواصلة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادرها بضبط اعتداء على خط ناقل القطرانة لتزويد مزرعة في منطقة القصر وضبط 3 اعتداءات أخرى على خط ناقل السلطاني لتعبئة صهاريج مخالفة حيث تم إزالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.
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