الصليب الأحمر: مخزون المنظمات الإغاثية في غزة غير كافٍ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر في قطاع غزة، إن ما نقدمه حاليا جزء قليل جدا مما يحتاجه سكان قطاع غزة، وإن مخزون كل المنظمات الإغاثية في غزة غير كاف للاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وهناك مئات آلاف النازحين في غزة يعيشون أوضاعا كارثية.



وأشارت في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إلى أن المساعدات الإضافية موجودة لكننا ننتظر السماح بإدخالها إلى غزة.

وأضافت، ان هناك كارثة في غزة في ظل قصف الاحتلال المستمر، مشيرة إلى انقطاع إمدادات المياه والغذاء والدواء عن السكان المحاصرين.