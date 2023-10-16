الصليب الأحمر: مخزون المنظمات الإغاثية في غزة غير كافٍ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر في قطاع غزة، إن ما نقدمه حاليا جزء قليل جدا مما يحتاجه سكان قطاع غزة، وإن مخزون كل المنظمات الإغاثية في غزة غير كاف للاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وهناك مئات آلاف النازحين في غزة يعيشون أوضاعا كارثية.
وأشارت في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إلى أن المساعدات الإضافية موجودة لكننا ننتظر السماح بإدخالها إلى غزة.
وأضافت، ان هناك كارثة في غزة في ظل قصف الاحتلال المستمر، مشيرة إلى انقطاع إمدادات المياه والغذاء والدواء عن السكان المحاصرين.
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