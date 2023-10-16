الجامعة العربية تطالب بوقف العمليات العسكرية في غزة وفتح ممرات آمنة لإغاثة السكان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالبت الجامعة العربية بوقف العمليات العسكرية فوراً، وفتح ممرات آمنة على نحو عاجل لإغاثة السكان، وإدخال المواد الأساسية، وإنقاذ الجرحى بعد أن انهار القطاع الصحي تقريباً في غزة.



وأشار الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة بالعراق، إلى أن هذه المذبحة لن تبقى عاراً يُلاحق إسرائيل فحسب، وإنما سُبة على جبين المجتمع الدولي والضمير العالمي الذي يصمت في وقت يصير فيه الصمت جريمة، ويقف مكتوف الأيدي عندما يكون التحرك لإنقاذ المدنيين الأبرياء فرض عين.



وأضاف أبو الغيط أن من يمارس الاحتلال لا يعرف للحرب قانوناً، ويبدو للأسف أنه يحصل على ضوء أخضر من العالم لارتكاب المذابح.



وأشار إلى أهمية ان يناقش المجلس مكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، وإعداد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، وتعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وتقدم باقتراح أن تتضمن مخرجات الاجتماع بياناً للتضامن مع إخوتنا في فلسطين.



بترا