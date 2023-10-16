فيديو.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع بيروت

فيديو.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع بيروت
التاريخ
10/16/2023 8:11:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
غمرت مياه الأمطار مناطق عدة في لبنان وحولت بعض الطرق إلى أنهار جرفت المركبات، وعلقت حركة السير.
وانتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف المناطق اللبنانية توثق الامطار الغزيرة التي تعرضت لها .
روسيا اليوم
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