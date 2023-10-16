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الاحتلال يغلق طريقا جنوب نابلس بالسواتر الترابية

10/16/2023 8:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، طريقا غرب قرية قريوت جنوب نابلس بالسواتر الترابية.


وأفاد رئيس مجلس قريوت نضال بدوي لـ"وفـا "، بأن جنود الاحتلال أغلقوا اليوم طريق المتنزه غرب القرية بالسواتر الترابية، ورفعوا أعلاما لدولة الاحتلال الإسرائيلي على مبنى المتنزه.


وأضاف بدوي، أن قوات الاحتلال تطلق الرصاص على كل من يحاول الاقتراب من الطريق الذي تم تعبيده قبل حوالي عام.


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