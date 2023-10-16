الاحتلال يغلق طريقا جنوب نابلس بالسواتر الترابية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، طريقا غرب قرية قريوت جنوب نابلس بالسواتر الترابية.
وأفاد رئيس مجلس قريوت نضال بدوي لـ"وفـا "، بأن جنود الاحتلال أغلقوا اليوم طريق المتنزه غرب القرية بالسواتر الترابية، ورفعوا أعلاما لدولة الاحتلال الإسرائيلي على مبنى المتنزه.
وأضاف بدوي، أن قوات الاحتلال تطلق الرصاص على كل من يحاول الاقتراب من الطريق الذي تم تعبيده قبل حوالي عام.
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